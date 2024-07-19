3 Potret Anggun Wendy Walters Pakai Gaun Spageti Hitam, Netizen: Idaman!

NAMA Wendy Walters kembali menjadi perbincangan setelah memamerkan kekasih baru.Ya, usai bercerai dari Reza Arap, Wendy memang tidak pernah terlihat menggandeng pasangan. Ia justru fokus dengan hobinya naik gunung.

Di balik sosoknya yang sering terlihat bergaya kasual dan tomboi, tak heran penampilan Wendy saat memakai gaun jadi menarik perhatian. Seperti foto yang belum lama ini dia unggah di laman Instagram pribadinya.



Berikut ulasan tiga potretnya, sebagaimana dihimpun dari Instagram pribadi Wendy, @wendywalters, Jumat (19/7/2024)



1. Pamer tato: Potret cantik Wendy Walters dalam balutan slim dress tali spaghetti warna hitam. Cantik dengan gaya rambut dicepol dan berponi, berpose agak menyamping sambil memamerkan tato di punggungnya.'





"Cantik banget," kata @elzl***