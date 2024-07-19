Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

JMFW 2025, Zulkifli Hasan Optimistis Modest Fashion Indonesia Mampu Kuasai Pasar Global

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |05:30 WIB
JMFW 2025, Zulkifli Hasan Optimistis Modest Fashion Indonesia Mampu Kuasai Pasar Global
JMFW 2025 (Foto: Dok IFC)
A
A
A

IMPIAN untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat modest fashion dunia terus diupayakan, salah satunya melalui ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW). Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, modest fashion Indonesia tidak hanya akan menginspirasi dunia, tetapi juga mampu menguasai pasar global.

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 siap digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, mulai 9-12 Oktober 2024. Ajang tahunan ini dihelat bersamaan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) adalah ikon penting perwujudan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Alasannya, JMFW menunjukkan bentuk kerja sama semua pihak dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

JMFW 2025 (IFC)
JMFW 2025 (IFC)

Kolaborasi mendukung JMFW penting untuk menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat modest fashion dunia.

“JMFW menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hal yang kita sebut kolaborasi. Kalau kita ingin menjadi pusat modest fashion dunia, kata kuncinya adalah kerja sama. Hal ini menjadi kekuatan kita untuk menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Hal ini juga yang menjadi semangat awal pembentukan JMFW, yaitu berkolaborasi dalam sebuah ekosistem,” tutur Mendag Zulkifli Hasan dalam Peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/6/2024).

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178400//garam-nX8R_large.jpg
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178399//zulhas-6wEI_large.jpeg
Zulhas Terima Keppres Jadi Ketua Tim Koordinasi MBG, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178351//pemerintah-sLV4_large.jpg
Survei IPO: Zulhas Menko Terbaik, Seskab Teddy Menteri Paling Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238//cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177493//pemerintah-8HdN_large.jpg
GP Ansor Bangun Puluhan Ribu Kampung Peternakan, Zulhas: Sejalan dengan Konsep Presiden
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement