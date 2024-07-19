JMFW 2025, Zulkifli Hasan Optimistis Modest Fashion Indonesia Mampu Kuasai Pasar Global

IMPIAN untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat modest fashion dunia terus diupayakan, salah satunya melalui ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW). Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, modest fashion Indonesia tidak hanya akan menginspirasi dunia, tetapi juga mampu menguasai pasar global.

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 siap digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, mulai 9-12 Oktober 2024. Ajang tahunan ini dihelat bersamaan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) adalah ikon penting perwujudan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Alasannya, JMFW menunjukkan bentuk kerja sama semua pihak dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

JMFW 2025 (IFC)

Kolaborasi mendukung JMFW penting untuk menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat modest fashion dunia.

“JMFW menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hal yang kita sebut kolaborasi. Kalau kita ingin menjadi pusat modest fashion dunia, kata kuncinya adalah kerja sama. Hal ini menjadi kekuatan kita untuk menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Hal ini juga yang menjadi semangat awal pembentukan JMFW, yaitu berkolaborasi dalam sebuah ekosistem,” tutur Mendag Zulkifli Hasan dalam Peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/6/2024).