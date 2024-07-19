Prodi Mice-PNJ Siap Gelar Pameran Craftopiart Xhibition, Catat Tanggalnya!

Prodi Mice-PNJ Siap Gelar Pameran Craftopiart Xhibition di Mbloc Market Jakarta (Foto: dok PNJ)

Depok - Program Studi MICE- PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) akan menyelenggarakan rangkaian pameran "Craftopiart Exhibition 2024", yang diawali dengan pre event "Pop Up: Art Market" di M Bloc Market, Jakarta, pada 20 - 21 Juli 2024.

Pre event "Pop Up: Art Market" merupakan rangkaian awal pameran yang akan diadakan pada tanggal 20-21 Juli, sedangkan acara puncaknya adalah "Craftopiart Exhibition" yang akan diadakan pada 27-28 Juli 2024. Dalam pameran akan ditampilkan berbagai kerajinan modern serta karya seni digital dari para ilustrator lokal.

Tujuan penyelenggaraan "Pop Up: Art Market" dan "Craftopiart Exhibition" adalah untuk menyatukan para Ilustrator Lokal, UMKM Kerajinan Tangan, serta penggemar Art dan Craft melalui kampanye #BerkaryaBersama. Di mana kampanye ini menekankan pentingnya semangat kreativitas, kolaboratif pada semua kalangan dengan menyediakan platform menarik bagi para seniman lokal. Di sini para seniman lokal diharapkan dapat menampilkan dan menjual karyanya, mulai dari seni digital hingga kerajinan tangan.

Untuk memeriahkan acara, dihadirkan pula para tenant makanan kekinian yang akan menambah keseruan pengunjung. Di samping itu pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para seniman dan membeli hasil karya mereka.

Diharapkan kehadiran pengunjung dan para seniman pada "Pop Up: Art Market" (20-21/7) di M Bloc Market dan "Craftopiart Exhibition" (27-28/7) sebagai puncak acara di Creative Hall, M Bloc Space Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Marketing Craftopiart Exhibition (0858-8029-6663)

(Fitria Dwi Astuti )