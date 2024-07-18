Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah Menangis Diberi Surprise Ulang Tahun oleh Ayah Sambung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |22:30 WIB
Viral Bocah Menangis Diberi Surprise Ulang Tahun oleh Ayah Sambung
Viral Bocah Menangis saat Hari Ultahnya (Foto: X @tenwayvx)
A
A
A

PERAYAAN ulang tahun merupakan momen yang membahagiakan. Momen istimewa ini biasanya akan dirayakan bersama orang-orang tercinta.

Seperti belum lama ini, beredar video seorang bocah kecil yang merayakan momen hari ulang tahunnya. Bocah laki-laki ini merasa terharu dan bahagia lantaran momen ulang tahun itu dirayakan bersama ayah sambungnya.

Momen mengharukan dan indah ini, terungkap ke publik melalui linimasa sosial media lewat video yang diunggah akun X, @tenwayvx yang sudah mendapat lebih dari 360 ribu kali penayangan, mengunggah ulang video TikTok akun @yuci_beje. 

“Si adek sampe nangis, momen ulangtahunnya dirayakan oleh ayah sambung,” tulis akun @tenwayvx, dikutip Kamis (18/7/2024)

Video tersebut memerlihatkan bocah kecil itu mendapatkan kejutan ulang tahun dari sang ayah sambung. Saat memasuki ruangan, nampak sang ayah sudah berdiri sembari memegang kue lengkap dengan lilin ulang tahunnya.

viral twitter

(Foto: TikTok @yuci_beje)

Melihat kejutan itu, sang anak pun langsung tersenyum bahagia. Terlihat jelas pula wajah sang ayah sambung yang ikut tersenyum sumringah bahagia.

viral twitter

(Foto: TikTok @yuci_beje)

Tak lama, bocah laki-laki ini pun menangis lantaran haru dengan momen ini. Ia seolah tak menyangka hari ulang tahunnya turut dirayakan oleh ayah sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
