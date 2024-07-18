Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Hari Anak Nasional 2024, Ratusan Anak Indonesia Antusias Hadiri Festival Ekspresi Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:30 WIB
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) sukseskan momen Festival Ekspresi Anak dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2024. Acara Festival Ekspresi Anak 2024 ini digelar meriah di Dunia Fantasi Ancol (Dufan), hari ini Kamis (18/7/2024)

Menurut pantauan langsung MNC Portal Indonesia di lokasi ratusan anak perwakilan forum anak dari 38 Provinsi hadir langsung di acara Festival Ekspresi Anak 2024 ini. 

Menteri PPPA Bintang Puspayoga turut hadir langsung di acara Festival Ekspresi Anak ini. Bintang turut menyapa para anak-anak yang hadir dan menyaksikan persembahan marching band hingga parade ondel-ondel.

“Semoga hari ini, kalian semua dapat menikmati Festival Ekspresi Anak dengan penuh suka cita,"ujar Menteri Bintang di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (18/7/2024)

Foto: MPI/Annastasya
Foto: MPI/Annastasya

"Kalian adalah generasi masa depan yang penuh potensi,” sambungnya. 

 

