Unik, Pencuri Ini Kembalikan Barang Jarahannya dan Tinggalkan Surat Permintaan Maaf

Unik, Pencuri Ini Kembalikan Barang Jarahannya dan Tinggalkan Surat Permintaan Maaf (Foto: Ilustrasi freepik)

Seorang pencuri mengaku menyesal dan mengembalikan barang jarahannya dari sebuah rumah. Tidak hanya mengembalikan barang, sang pencuri juga mengirimkan surat permohonan maaf.

Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah Kota Neral, Maharashtra. Pemilik rumah diketahui adalah penyair ternama di India bernama Narayan Gangaram Surve.

Saat kejadian, penghuni rumah yakni Putri Narayan Gangaram Surve, Sujata Ghare, dan suaminya Ganesh Ghare, tengah berkunjung ke rumah putra mereka di Virar sejak 26 Juni.

Penyair Narayan Gangaram Surve (Foto: Times of India)

Pada Minggu, 14 Juli 2024 pasangan ini ditelpon oleh tetangganya yang mengabarkan telah terjadi pencurian di rumah tersebut. Pelaku pencurian diduga masuk dari jendela toilet yang dipecahkan terlebih dahulu dan teralis dibuat bengkok.

Setelah diperiksa, pasangan ini menyadari bahwa ada banyak barang yang hilang. Di samping potret sang ayah, Sujata Ghare menemukan surat permintaan maaf yang ditulis di selembar kertas dala bahasa Marathu.

"Saya tidak tahu bahwa rumah itu milik Narayan Surve, kalau tidak saya tidak akan pernah mencuri di sana. Saya telah mengembalikan TV LED yang saya curi. Maaf," tulis sang pencuri.