Viral Kisah Haru di Balik Tas Sekolah yang Dikirim Tepat di Hari Ayahnya Meninggal

Viral Anak SD dapat Tas Baru di Hari Kematian Ayahnya. (Foto: TikTok)

BARU-BARU ini viral di media sosial seorang bocah yang nampak memamerkan tas baru. Bocah tersebut terlihat memakai seragam Sekolah Dasar (SD) dan juga tas barunya berwarna pink dan ungu.

Anak tersebut nampak bersolek memamerkan tasnya, wajah bahagia begitu terpancar dari anak tersebut. Namun di balik kebahagiaannya itu, ternyata ada kisah sedih yang dirasakan oleh anak tersebut.

Ternyata pesanan tas yang anak itu pakai tiba di rumahnya tepat saat ayahnya meninggal. Kisah tersebut diceritakan oleh pemilik akun TikTok @idihapaandahh.

“Sal, tas yang dipakai adikku ini dateng tepat di hari meninggalnya bapak,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.

Akun tersebut mengatakan paket tas itu dibuka setelah selesai pemakanan ayahnya. “Dia buka sendiri paket tasnya ini setelah bapak beres dimakamkan terus dia bilang ‘bapak gak bisa liat tas baru Nca ya teh’,” tambanhnya.

Pemilik akun itu tentu memiliki perasaan campur aduk, ia senang ketika melihat sang adik sudah masuk sekolah dasar. Di sisi lain dia sedih karena sang ayah tidak bisa melihat adiknya sudah masuk sekolah. “Hari ini hari pertama dia masuk SD. Pak, anak bungsu bapak udah masuk SD nih. Bapak liat dari sana juga kan pak?,” ucapnya.