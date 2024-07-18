Potret Jaime Edmondson, Kontestan The Amazing Race yang Beralih Jadi Model Playboy

JAIME Faith Edmondson merupakan mantan model yang menjadi Miss Playboy Januari pada tahun 2010. Dia merupakan mantan petugas polisi, mantan pemandu sorak Miami Dolphins dan kontestan The Amazing Race dua kali.

Tapi, setelah tampil di The Amazing Race, Jaime tidak yakin apa langkah selanjutnya dan bahkan bercanda bahwa mungkin Playboy akan menelepon. Faktanya, Playboy menelepon, meminta untuk membuat cerita tentang dia dan rekan Amazing Race-nya, Rosenthal.

Memang, penampilan dan tubuh indah Jaime Faith membuatnya sangat menarik di depan kamera. Berikut beberapa potrenya, seperti dilansir dari akun Instagram @jaimefaith3.

