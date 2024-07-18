Viral Rice Cooker Konyol Bikin Kaget, Bisa Terbuka Sendiri saat Masak Nasi

PERNAH mengalami kejadian konyol saat sedang melakukan sesuatu? Misalnya, saat sedang memasak nasi di rice cooker, tiba-tiba penutup atasnya terbuka sendiri padahal tidak ada yang menekan tombol atau menyentuhnya?

Hal ini terjadi pada seorang netizen pada video viral TikTok yang diunggah oleh akun @siapa.saja4441. Video berdurasi 6 detik tersebut, memperlihatkan momen lucu yang dialaminya saat memasak nasi di rice cooker miliknya.

Dalam video viral yang sudah mendapat 1,1 juta kali penayangan ini, awalnya memperlihatkan rice cooker berwarna ungu-hitam yang sedang menyala, dengan indikator "cooking" menyala, menandakan sedang memasak nasi.

Awalnya, semuanya tampak normal, seperti rice cooker pada umumnya. Lampu indikator yang bertuliskan "cooking" menyala, tanda sedang memasak nasi dan tidak ada yang aneh dengan alat tersebut.

Namun, tak lama kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Tanpa ada yang menekan tombol atau menyentuhnya, tutup atas rice cooker tersebut tiba-tiba terbuka sendiri dan memperlihatkan nasi yang belum sepenuhnya matang. Sang netizen pun merasa kaget, dan menganggap rice cooker tersebut konyol.

“Hidup lagi banyak terkejutnya, malah dikagetin terus sama rice cooker yang konyol ini,” tulis @siapa.saja4441 sebagai keterangan video yang sudah mendapat kurang lebih 66 ribu like ini.