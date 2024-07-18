Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Rice Cooker Konyol Bikin Kaget, Bisa Terbuka Sendiri saat Masak Nasi

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |17:30 WIB
Viral Rice Cooker Konyol Bikin Kaget, Bisa Terbuka Sendiri saat Masak Nasi
Viral Rice Cooker Konyol Bikin Kaget (Foto: TikTok @siapa.saja4441)
A
A
A

PERNAH mengalami kejadian konyol saat sedang melakukan sesuatu? Misalnya, saat sedang memasak nasi di rice cooker, tiba-tiba penutup atasnya terbuka sendiri padahal tidak ada yang menekan tombol atau menyentuhnya?

Hal ini terjadi pada seorang netizen pada video viral TikTok yang diunggah oleh akun @siapa.saja4441. Video berdurasi 6 detik tersebut, memperlihatkan momen lucu yang dialaminya saat memasak nasi di rice cooker miliknya.

Dalam video viral yang sudah mendapat 1,1 juta kali penayangan ini, awalnya memperlihatkan  rice cooker berwarna ungu-hitam yang sedang menyala, dengan indikator "cooking" menyala, menandakan sedang memasak nasi.

Awalnya, semuanya tampak normal, seperti rice cooker pada umumnya. Lampu indikator yang bertuliskan "cooking" menyala, tanda sedang memasak nasi dan tidak ada yang aneh dengan alat tersebut.

Namun, tak lama kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Tanpa ada yang menekan tombol atau menyentuhnya, tutup atas rice cooker tersebut tiba-tiba terbuka sendiri dan memperlihatkan nasi yang belum sepenuhnya matang. Sang netizen pun merasa kaget, dan menganggap rice cooker tersebut konyol.

Viral Rice Cooker Konyol

“Hidup lagi banyak terkejutnya, malah dikagetin terus sama rice cooker yang konyol ini,” tulis @siapa.saja4441 sebagai keterangan video yang sudah mendapat kurang lebih 66 ribu like ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement