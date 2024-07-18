Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pernah Diejek Jelek, Jadi Motivasi Jennifer Christie Menjadi Beauty Influencer

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |20:02 WIB
Pernah Diejek Jelek, Jadi Motivasi Jennifer Christie Menjadi Beauty Influencer
Beauty Vlogger Jennifer Christie. (Foto: Highend)
A
A
A

BEAUTY influencer Jennifer Christie memulai kariernya karena terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Siapa sangka Cici cantik ini pernah ditertawakan oleh teman-temannya yang menyebutnya "jelek".

Perempuan yang pernah bergabung dengan RANS Angels, kelompok pendukung RANS Cilegon FC, tim sepak bola milik Raffi Ahmad dan Rudy Salim ini memilih untuk menjadi beauty influencer. Bersama Tiphaine Poulon dan Beatrix Evelyn, Jennifer adalah bidadari yang selalu menyemangati para pemain di media sosial untuk tim bernama Phoenix.
Jennifer Christie
Seperti dilansir dari Highend, Jennifer berbagi kenangannya di akhir masa remajanya. Saat teman-temannya mulai bereksperimen dengan riasan, Jennifer mengaku tidak tahu apa-apa tentang perawatan kulit atau kosmetik. Faktanya, ibunya tidak bisa mengajarinya, sehingga Jennifer dibiarkan belajar sendiri.

Namun Jennifer tidak menyerah. Dia mempelajari banyak teknik riasan melalui tutorial YouTube dan majalah kecantikan. Masa kuliahnya ditandai dengan masalah jerawat yang parah, yang memaksanya untuk mendalami perawatan kulit dan menemukan solusi yang cocok untuknya.
Jennifer Christie
Ia memutuskan untuk membagikan perjalanan skinnya di akun Instagramnya dan mendapat respon yang sangat positif serta menginspirasi banyak pengikutnya. Didukung oleh kesuksesannya, dia kini juga aktif di TikTok dan Lemon8, berbagi konten tentang riasan harian, rutinitas perawatan kulit dan rambut, serta ide pakaian.

Saat ditanya tentang tren riasan favoritnya, Jennifer dengan gembira menjawab, Riasan Sabrina Carpenter. Riasan ini memiliki ciri khas rona merah muda, bibir berkerut, dan rambut bervolume. Produk kecantikan dasar Jennifer juga sederhana namun esensial, yaitu lipstik dan parfum. 

 

Salah satunya Puncak karirnya adalah menjalin hubungan dengan kekasihnya Alastair May alias Mas Bule. Dengan membagikan kisah cintanya, ia berhasil merebut hati para pengikutnya dan mendongkrak popularitas mereka. Mereka juga kerap berbagi konten seru dan memadupadankan busana.

Halaman:
1 2
      
