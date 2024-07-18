Viral Koleksi Mainan di Meja Kerja Gibran Rakabuming, Ada Apa Saja?

GIBRAN Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo jelang pelantikan Wapres RI pada Oktober mendatang. Gibran diketahui menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan DPRD Kota Solo, pada Selasa 16 Juli 2024.

Usai menghadap pimpinan DPRD Kota Solo, Gibran Rakabuming pun langsung menuju Balai Kota Solo untuk mengemas barang pribadinya. Ada momen menarik ketika Gibran membersihkan meja kerja yang telah ia gunakan selama kurang lebih lima tahun itu.

Menilik video yang diunggah oleh akun YouTube Berita Surakarta, Kamis (18/7/2024), di atas meja kerja tersebut ternyata ada sejumlah action figure, diecast, hingga mainan bernuansa Jepang yang menemaninya bekerja selama ini.

Deretan mainan koleksi Gibran Rakabumin bahkan sempat viral di media sosial. Tak sedikit netizen yang terkejut ketika mengetahui fakta bahwa Putra Sulung Joko Widodo itu ternyata punya hobi mengoleksi mainan. Apalagi sebagian mainan yang ia koleksi terinspirasi dari anime populer asal Jepang.

Daripada penasaran, berikut Tim MNC Portal rangkumkan deretan koleksi mainan Gibran Rakabuming, berikut ulasan lima

1. Tamiya: Mainan pertama yang sukses menarik perhatian para netizen adalah tumpukan box Tamiya yang dikenal dengan model kit mini 4WD-nya. Mainan ini sempat populer di tahun 2000-an awal lantaran kualitas serta tampilannya yang sangat mirip sehingga sangat memuaskan para pencinta mini 4WD.

Foto: Youtube Berita Surakarta

Apalagi setelah anime Let’s & Go booming secara global. Tamiya menjadi primadona anak-anak hingga orang dewasa kala itu. Setidaknya terdapat 13 box tamiya yang terdapat di meja kerja Gibran Rakabuming. Ini belum termasuk Tamiya yang sudah dirakit dan didisplay di dalam box khusus lho! Mas Gibran sepertinya penggemar Let’s & Go juga nih!

2. Funko pop: Funko Pop merupakan produk mainan berbahan vinyl yang terinspirasi dari pop culture. Ditilik dari video, Gibran terlihat mengoleksi 2 character Funko pop dari anime Demon Slayer, yakni Tanjiro Kamado dan Kyojuro Rengoku.

Sudah menjadi rahasia umum Wakil Presiden Terpilih RI ini sangat menggemari anime. Contohnya pada masa kampanye dan debat Pilpres beberapa waktu lalu. Gibran sering mengenakan jaket di mana desainnya terinspirasi dari anime Boruto.