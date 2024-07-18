Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Alex Padilla, Pacar Lamine Yamal yang Cantiknya Kebangetan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |11:49 WIB
Profil dan Potret Cantik Alex Padilla, Pacar Lamine Yamal yang Cantiknya Kebangetan
Profil dan potret Alex Padilla, pacar Lamine Yamal
A
A
A

PROFIL dan potret cantik Alex Padilla, pacar Lamine Yamal yang Cakep kebangetan. Terlebih, sang kekasih merupakan seorang konten kreator di Tiktok yang sering membuat video.

Sosoknya terlihat saat kemenangan bersejarah Spanyol 2-1 atas Inggris di final Euro 2024, ketika keduanya merasa nyaman bersama. Tentunya beberapa netizen ataupun fans penasaran mengenai Alex.

Salah satunya mengenai profil  dan potret cantik Alex Padilla, pacar Lamine Yamal yang Cakep kebangetan. Dia pun  memiliki lebih dari 300.000 pengikut di TikTok.  Dia juga masih seorang pelajar serta tinggal di Barcelona.

Dia memiliki 20.000 pengikut Instagram yang mengesankan, tetapi menonaktifkan akunnya setelah spekulasi tentang hubungan pasangan tersebut meningkat.

Alex Paddilla

Alex adalah satu dari hanya dua orang yang diikuti Lamine di TikTok. Dia juga terlihat di tengah kerumunan bersama keluarganya selama pertandingan Spanyol. Sedangkan usia Padilla belum diketahui.

Sementara itu, ayah Lamine, Mounir Nasraoui, juga terlihat merayakan kemenangan atas Inggris. Beberapa profil dan potret antik Alex Padilla, pacar Lamine Yamal yang cakep kebangetan tersebar pada media sosial. Salah satunya terlihat mengenakan jersey Spanyol No. 19 dengan tulisan “Yamal” di bagian belakang.

Terlebih Lamine Yamal, yang membuat sejarah sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah turnamen dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Dia pun bersantai di lapangan bersama pacarnya yang bintang TikTok, Alex Padila.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
