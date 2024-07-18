5 Potret Gadis Cuaca Jackie Guerrido, Tampilannya Bikin Pria Gak Berkedip

JACKIE Guerrido adalah seorang jurnalis televisi terkenal Puerto Rico yang mendapatkan ketenaran melalui karyanya di Primer Impacto dan Mira Quién Baila. Dia pun kerap membawakan berita cuaca atau yang lebih dikenal sebagai gadis cuaca.

Jackie Guerrido memulai karirnya sebagai peramal cuaca untuk Al Amanecer de Noticias 23 di stasiun utama Univision WLTV. Kemudian, ia muncul di Despierta America sebagai presenter. Dia juga dikenal telah bekerja di acara majalah berita, Primer Impacto, sebagai peramal cuaca. Pada tahun 2017, ia menjadi co-anchor di Primer.

Selain kemampuannya mebawakan berita, penampilannya juga kerap mengundang decak kagum. Berikut beberapa potretnya, seperti dilansir dari akun Instagram miliknya @officialjackieg.

Pose di Sofa



Pada postingan Jackie ini terlihat ia sedang berpose santai di sofa sambil memegang sebuah majalah. Ia mengenakan dress cantik berwarna hijau tua yang memiliki model yang unik. Rambutnya di styling ala ponytail. Dan memakai sepatu heels berwarna rose gold yang berkilau.

Tatapan Tajam



Postingan berikutnya terlihat ia sedang melakukan sebuah pemotretan. Ia mengenakan tanktop v neck berwarna polos yang memperlihatkan belahan dadanya. Lalu menggunakan jaket berbahan jeans. Lalu dipadukan dengan celana jeans dan aksesoris seperti kalung rantai emas dengan yang memiliki gantungan berbentuk petis di bagian depannya. Rambutnya dicepol ke atas dan make upnya bergaya smokey.

Tampilan Formal



Postingan selanjutnya terlihat Jackie sedang menghadiri sebuah acara bernama Premios Juventud. Ia mengenakan gaun berwarna emas yang berkilau. Gaunnya memiliki model off shoulder dan bagian punggung yang terbuka. Ia memakan sepatu heels yang berwarna serasi dengan gaunnya.