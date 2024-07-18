Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Penampakan Cincin Berlian Seharga Hampir Rp1 Miliar Incaran Tasya Farasya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |20:20 WIB
Penampakan Cincin Berlian Seharga Hampir Rp1 Miliar Incaran Tasya Farasya
Penampakan Cincin Berlian Incaran Tasya Farasya (Foto: Instagram @tasyafarasya)
TASYA Farasya dikenal sebagai salah satu sosok influencer yang sudah kaya raya, jauh sebelum terkenal sebagai influencer di bidang kecantikan. Beauty vlogger ini juga kerap mengenakan outfit dan aksesori super mewah dengan harga selangit dalam kesehariannya.

Contohnya baru-baru ibu dua anak itu juga mengunggah cincin berlian berwarna hijau emerald yang mewah dan bersinar. Terlihat cincin tersebut memiliki batu berlian berbentuk kotak dengan ukuran cukup besar.

“Otw, otw. Stay tuned kamu ada di jari aku next week,” tulis Tasya di akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya.

Foto: Instagram @tasyafarasya
Foto: Instagram @tasyafarasya

Cincin berlian tersebut bukanlah milik Tasya Farasya. Namun, kembaran Tasyi Athasyiah ini berharap bisa segera memiliki, lebih tepatnya membeli cincin berlian tersebut di pekan depan.

Menurut penelusuran MNC Portal Indonesia, Kamis (18/7/2024), cincin tersebut merupakan berlian emerald dengan emas 18 Karat, satu potong zamrud 2,37 karat dan 0,53 karat berlian bulat. Melansir Victoria Jewelry, cincin berlian ini dibanderol dengan harga USD39000 atau sekira mencapai Rp700 juta.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
