Pentingnya Latihan Pernapasan bagi Difki Khalif Sebelum Manggung

SEPUPU Ariel Noah, Difki Khalif telah dikenal karena bakatnya dalam bernyanyi. Di balik bakat yang mengagumkan ini, dia memiliki persiapan matang sebelum manggung. Salah satu persiapan tersebut adalah latihan pernapasan, yang dia lakukan untuk meningkatkan kualitas suaranya saat berada di atas panggung.

“Mungkin vocalizing ya. Vocalizing itu memang sebetulnya latihan pernapasan biar suaranya lebih enak aja nanti pas di atas panggung gitu,” katanya Difki Khalif dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Jumat 5 Juli 2024.

BACA JUGA: Tips Rafael Tan Jaga Kesehatan dan Bentuk Tubuhnya di Tengah Kesibukan sebagai Duta Seblak

Latihan pernapasan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan tenggorokan, hidung, dan telinga. Ketika panca indera ini memiliki peran penting dalam mengontrol kualitas suara seorang penyanyi.

Untuk itu, Difki Khalif menekankan bahwa kurangnya latihan pernapasan dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada salah satu dari panca indera tersebut, terutama pada telinga.

“Mungkin ya karena memang penyanyi itu kan emang tenggorokan, si hidung, telinga itu kan memang kita semua dari suara hidung, suara mulut, sama suara telinga. Telinga itu bagaimana kita bisa mengontrol suara kita gitu ya. Makanya banyak teman-teman musisi di luar sana yang sebetulnya telinganya juga udah rusak gitu karena kan emang musisi itu kan memang salah satu senjata utamanya ya telinga kan. Tapi kalau aku Alhamdulillah sih belum ada masalah,” katanya.

Selain menjalani latihan pernapasan sebelum manggung, Difki Khalif memiliki strategi lain dalam menjaga kualitas suaranya.

Dia memiliki beberapa pantangan terhadap jenis makanan dan minuman tertentu yang menurutnya dapat berpotensi mempengaruhi kondisi tenggorokannya, yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas vokalnya di atas panggung.

BACA JUGA: Tips Rafael Tan Jaga Kesehatan dan Bentuk Tubuhnya di Tengah Kesibukan sebagai Duta Seblak

“Mungkin kalau mau cari pantangan ya gorengan sih, terus minuman yang paling pantang tuh mungkin minuman yang dingin ya es ya. Itu dihindari karena dengan minuman dingin es itu suara kita jadi ya itu muncul apalah lendir atau apa jadinya enggak nyaman ada slimenya,” katanya.

Alasan lain mengapa dia menghindari minuman dingin adalah karena masalah sinus yang di deritanya. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas suaranya secara signifikan. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa masalah sinus yang dia alami belum mencapai tingkat yang memerlukan operasi.