Cara Personel Tlinga Band Terapkan Pola Hidup Sehat

TLINGA Band adalah sebuah grup musik yang berasal dari kalangan anak muda Tangerang. Grup musik ini terdiri dari lima anggota, yaitu Kajoy sebagai vokalis utama, Luthfi dan Gege sebagai pemain gitar, Ram mengisi posisi Basst, serta Tedi mengisi posisi sebagai drummer.

Mereka menggabungkan bakat musikal mereka dalam menciptakan karya-karya yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendalam. Lagu-lagu yang mereka ciptakan sering kali mencerminkan kehidupan dan pengalaman pribadi yang relevan bagi banyak orang.

Namun, di balik hasil karya lagu-lagunya, mereka menghabiskan banyak waktu bekerja di dunia musik, terutama saat proses rekaman untuk lagu-lagu baru yang akan segera dirilis. Meski begitu, mereka tetap memperhatikan kesehatan tubuh mereka.

BACA JUGA: Tips Rafael Tan Jaga Kesehatan dan Bentuk Tubuhnya di Tengah Kesibukan sebagai Duta Seblak

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone beberapa waktu lalu, Gege, salah satu gitaris Tlinga Band menekankan pentingnya pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan tubuhnya.

Dia menerapkan pola diet intermittent fasting, di mana dia tidak sarapan pagi dan akan memulai makan berat pada jam makan siang sekitar pukul 11 atau 12 siang. Pola makan tersebut kemudian dilanjutkan dengan makan malam sebelum pukul delapan.

“Jaga kesehatan ala tlinga standar sih e pertama kita mulai dari pola hidup sehat dari dietnya, dari pola istirahat, sama pola olahraga. Pola dietnya kalau diet itu yang biasa kita kenal mungkin diet itu untuk ngurusin badan ya, tapi bukan, diet itu cara ngatur makan," kata Gege

"Jadi kalau saya pribadi ya tapi berbalik ke masing-masing, saya intermittent fasting. Jadi kalau pagi itu enggak sarapan, nanti mulai makan siang di jam 11.00 atau 12.00 siang, makan siang nasi makan berat, nanti malamnya sebelum jam delapan udah ga makan berat lagi,” tuturnya.

Menurut Gege, hal tersebut dapat membuat badannya terasa ringan setelah bangun tidur di pagi hari. Selain pola makan, Gege juga memerhatikan pola istirahatnya dengan tidur sebelum pukul 11 malam. Dia mencoba untuk mendapatkan enam hingga delapan jam tidur setiap malam.

“Kalau dari pola istirahat kalau bisa tidur sebelum jam 11 malam, 6-8 jam kalau bisa ya. biasanya kalau udah bapak-bapak gini susah nih. Kalau misalkan kita ada hutang tidur nanti mungkin di siang hari kita bisa tidurlah setengah sampai satu jam,” ucap Gege.

Tidak hanya menjaga pola makan dan tidurnya, Gege juga rutin berolahraga tiga kali seminggu dengan menjalankan program fitness.

“Satu lagi pola olahraga, kalau saya olahraga seminggu tiga kali. Olahraganya kalau saya kebetulan fitness,” tuturnya.

Bukan hanya Gege, tetapi Kajoy, vokalis Tlinga Band juga sedang menjalankan diet. Bedanya, Kajoy mengadaptasi pola makan berdasarkan prinsip OCD untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Meski begitu, Kajoy menghadapi tantangan dalam menjaga pola tidurnya.

“Kalau saya sih kalau dari pola makan kebetulan lagi diet juga gitu. Jadi kita makan nerapin pola makan OCD ya itu sih. Kalau yang paling sulit itu saya jaga pola istirahat tidur tuh. Pagi jam tiga itu baru bisa tidur kalau saya,” kata Kajoy.

Selanjutnya, ketika ditanya hal serupa mengenai pola hidup sehat, Ram, basist Tlinga Band menunjukkan gaya hidup aktif dengan berjalan kaki, berlari, dan bersepeda. Dia juga mengedepankan pola makan seimbang dengan menghindari makanan berlemak seperti santan untuk mendukung kesehatan tubuhnya.