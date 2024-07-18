Tips Jaga Kualitas Suara ala Vokalis Sujar Band, Jaga Olahraga hingga Rutin Latihan Vokal

VOKALIS Sujar Band, Rian ternyata memiliki pengalaman tersendiri dalam menjaga kualitas suaranya, mulai dari mengatur pola makan hingga melakukan latihan vokal secara rutin. Sebagai seorang vokalis, Rian memiliki rutinitas yang harus dia lakukan untuk memastikan suaranya tetap prima dalam setiap penampilannya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone beberapa waktu lalu, olahraga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Rian. Dia memilih lari sebagai salah satu cara utama untuk menjaga keseimbangan suaranya.

BACA JUGA: Tips Rafael Tan Jaga Kesehatan dan Bentuk Tubuhnya di Tengah Kesibukan sebagai Duta Seblak

Tidak hanya itu, mengatur pernapasan dan menjaga pola makan juga merupakan beberapa kunci utama dalam mempertahankan kualitas suaranya.

Dia memilih untuk menghindari makanan berminyak yang dapat memengaruhi kondisi vokalnya. Meskipun tidak ada jadwal manggung atau pekerjaan tertentu, Rian tetap meluangkan waktu untuk melatih vokalnya.

Ini termasuk pemanasan vokal secara rutin yang dilakukannya untuk mempersiapkan suara sebelum melakukan aktivitas bernyanyi yang lebih intensif.

“Yang pasti memang lebih menjaga olahraga sih yang pasti lari, terus atur pernapasan, menjaga pola makan, jangan makan-makan yang berminyak yang pasti seperti itu ya, sama mengolah vokal sih setiap ada waktu kesempatanya nyanyi aja setiap lima menit atau 10 menit yang penting ada latihannya gitu aja," kata Rian.

"Setiap hari pun walaupun kita enggak ada waktu aku enggak ada job atau gimana harus nyanyi gitu nyempetin waktu sih yang pastinya buat pemanasan vocal,” ujarnya.

Walaupun telah menjaga kualitas vokalnya dengan berbagai cara, Rian mengaku bahwa terkadang dia masih menghadapi masalah saat manggung, seperti sakit tenggorokan.