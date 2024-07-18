Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Presiden Amerika Serikat Joe Biden Terinfeksi Covid-19 untuk Ketiga Kalinya, Begini Kondisinya saat Ini!

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:00 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden Terinfeksi Covid-19 untuk Ketiga Kalinya, Begini Kondisinya saat Ini!
Joe Biden terinfeksi Covid-19 ketiga kalinya. (Foto: Instagram @joebiden)
A
A
A

PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden terinfeksi Covid-19 untuk ketiga kalinya. Meski demikian, orang nomor satu di Negeri Paman Sam tersebut hanya menderita gejala ringan.

Kabar tentang penyakit Biden ini disampaikan langsung oleh Sekertaris Pers, Karine Jean-Pierre. Dia mengatakan Joe Biden telah divaksinasi agar tubuhnya menjadi lebih kuat.

Sebelumnya Biden sempat dinyatakan positif Covid sebanyak dua kali. Biden yang saat ini berusia 81 tahun pun telah mengatakan telah membatalkan pidatonya di Las Vegas nanti malam.

Penyakit tersebut dia alami ketika Biden menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mundur karena usianya. Media AS melaporkan bahwa Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dan Pemimpin Mayoritas DPR Hakeem Jefferies dua anggota Partai Demokrat teratas di Kongres AS secara terpisah bertemu dengan Biden secara pribadi.

Joe Biden

Mereka menyatakan bahwa ada kekhawatiran mendalam bahwa pencalonannya dapat berdampak negatif pada pemilihan anggota DPR dan Senat lainnya. Jean-Pierre mengatakan Presiden berencana untuk mengisolasi diri di rumahnya di Delaware sementara dia menjalankan semua tugasnya secara penuh selama waktu tersebut.

Dokter presiden, dr. Kevin O'Connor, mengatakan Biden mengalami gejala pernafasan bagian atas, termasuk pilek dan batuk dan diberi dosis pertama Paxlovid. Dokter O'Connor mengatakan dia merasa baik-baik saja pada acara pertamanya hari itu, tetapi kemudian dinyatakan positif.

Halaman:
1 2
      
