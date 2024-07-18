Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Cijeruk Garut: Lokasi, Harga Tiket Masuk dan Daya Tarik Wisata

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:46 WIB
Pantai Cijeruk Garut: Lokasi, Harga Tiket Masuk dan Daya Tarik Wisata
Pantai Cijeruk, Garut, Jawa Barat (Foto: Instagram/@sandimaggot)
PANTAI Cijeruk Garut termasuk pantai perawan lantaran jarang terjamah wisatawan. Panorama yang disuguhkan oleh Pantai Cijeruk sejatinya tidak kalah memukau dari pantai-pantai lain di Garut.

Pantai ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu adanya warna air laut yang berbeda. Nah, untuk tahu lebih kengkap pengenai Pantai Cijeruk Garut, berikut sekilas informasi mengenai lokasi, harga tiket, dan daya tarik wisata Pantai Cijeruk Garut.

Lokasi
Pantai Cijeruk berlokasi di Desa Sagara, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jaraknya cukup jauh dari Kota Garut, yaitu sekitar 108 kilometer.
 
Jika Anda ingin berkunjung ke pantai ini melalui Kota Garut, anda bisa melewati rute alternatif. Pertama melalui jalan raya Garut menuju Cikajang, lalu lanjutkan perjalanan ke selatan hingga jalan Amblas. Ambil jalur Ciparay ke Cisompet, lurus terus ke Cigodeg.

3 Tips Aman Liburan ke Pantai

Setelah bertemu pertigaan, belok kiri ke jalan Sirna Bakti. Dari Sinar Bakti anda akan menemukan petunjuk ke pantai. Jalannya sedikit curam jadi anda harus hati-hati.

Harga tiket masuk
Menurut informasi, pantai ini belum menerapkan sistem tiket. Hal ini karena Pantai Cijeruk masih jarang dikunjungi wisatawan. 

Namun anda biasanya akan dimintai tarif parkir dari warga lokal. Informasi ini tentu bisa berubah berdasarkan peraturan terbaru dari pemerintah setempat.

Sementara untuk jam operasionalnya, warga setempat memberikan waktu dari jam 07.00 hingga 17.00. Ini dilakukan warga sekitar untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

 

