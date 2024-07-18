Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Ngedate Paling Asyik di Bandung, Suasana Syahdu dan Romantis

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |08:38 WIB
5 Tempat <i>Ngedate</i> Paling Asyik di Bandung, Suasana Syahdu dan Romantis
Tempat ngedate paling asyik di Bandung dengan suasana syahdu dan romantis (Foto: Instagram/@orchidforestcikole)
A
A
A

5 TEMPAT ngedate paling asyik di Bandung ini bisa jadi referensi Anda bersama pasangan. Tak dipungkiri jika Bandung memiliki banyak tempat wisata menarik, dan sebagiannya sangat cocok untuk ngedate atau kencan bareng pasangan karena menyajikan suasana yang romantis.

Jika akhir pekan atau saat libur tiba Anda berencana ngedate ke Bandung, tak ada salahnya mengeksplor lima tempat berikut ini ya!

5 tempat ngedate paling asyik di Bandung

1. Orchid Forest Cikole
Orchid Forest Cikole berlokasi di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut (MDPL). Menawarkan suasana yang romantis, karena dikelilingi oleh pohon-pohon pinus, serta ditambah dengan cuaca dingin dan hawa sejuk.

Di sini juga terdapat spot-spot menarik untuk berfoto bersama pasangan tercinta. Serta terdapat sejumlah outbound dan juga permainan lainnya, yang bisa Anda jelajahi.

Orchid Forest Cikole

(Foto: Instagram/@mentaridimariii)

Jika Anda dan pasangan berniat untuk berkunjung ke tempat ini, lokasinya ada di jalan Tangkuban Perahu Raya KM.8, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

2. Dago Atas
Kawasan Dago Atas ini menjadi salah satu tempat favorit untuk ngedate di Bandung. Anda dapat menyaksikan keindahan Kota Bandung dari ketinggian, dan ditambah dengan udaranya yang sangat sejuk sehingga menciptakan kesan romantis.

Di sini juga terdapat sejumlah kafe kekinian yang bisa Anda kunjungi, untuk sekadar minum kopi, teh, menikmati camilan atau makan bersama pasangan. Selain itu terdapat juga spot-spot foto instagramable yang cantik juga menarik.

Bukit Moko

(Foto: Instagram/@fauzibinaca)

3. Bukit Moko
Bukit Moko juga dikenal sebagai Puncak Bintang, di sini Anda akan ditawarkan pemandangan alam yang asri. Deretan pepohonan Pinus dan udara sejuk akan memanjakan mata.

Tempat ini juga cocok untuk ngedate, karena Anda dapat melihat keindahan Bandung dari atas ketinggian. Apalagi jika malam hari, suasananya akan jauh lebih indah dan romantis.

Berlokasi di Kampung Buntis Bongkor, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Jika Anda mengunjunginya pada malam hari, maka akan melihat kerlap kerlip lampu yang dilihat di atas ketinggian bukit ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/408/3108230/spot_wisata_murah_dan_anti_mainstream_di_bandung_salah_satunya_gunung_kapur_bekas_dasar_laut-J7qe_large.jpg
Spot Wisata Murah dan Anti-Mainstream di Bandung, Salah Satunya Gunung Kapur Bekas Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/406/3081907/10_tempat_wisata_di_bandung_seperti_luar_negeri_yang_murah-L8BR_large.jpg
10 Tempat Wisata di Bandung seperti Luar Negeri yang Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/406/3036917/tempat_spa_asyik_di_bandung-rNMI_large.JPG
5 Tempat Spa Nyaman di Bandung, Paling Cocok buat Relaksasi dan Lenyapkan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/408/3030216/curug_maribaya-Zs50_large.JPG
5 Wisata Sungai Terkenal di Bandung, Pas buat Healing Tipis-Tipis Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/408/3017948/the_great_asia_africa_lembang-V9eD_large.JPG
The Great Asia Africa Lembang: Lokasi, Jam Buka, Harga Tiket Masuk dan Fasilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/408/3007659/jalan-braga-bandung-bebas-kendaraan-yuk-intip-5-spot-wisata-andalannya-oFy7yc964N.jpg
Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan, Yuk Intip 5 Spot Wisata Andalannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement