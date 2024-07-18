Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lecehkan Patung Ikonik di Italia, Turis Wanita Ini Tuai Kecaman

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:24 WIB
Lecehkan Patung Ikonik di Italia, Turis Wanita Ini Tuai Kecaman
Turis wanita lecehkan patung perunggu Dewa Bacchus di Italia (Foto: Mirror/Facebook)
A
A
A

SEORANG turis wanita tuai kecaman usai melecehkan patung berharga di Kota Florence, Italia. Turis tersebut dikecam karena dianggap tidak sopan karena 'mensimulasikan seks' dengan nekat menaiki patung Dewa Bacchus (Dewa Anggur) di kawasan Borgo San Jacopo.

Tindakan asusila oleh wanita itu lantas memicu kemarahan warga setempat yang dianggap sebagai bentuk pelecehan tak pantas.

Wanita berambut pirang, yang identitas dan kewarganegaraannya belum diungkap itu terekam kamera telah memanjat Bacchus di Giambologna dan mencium patung perunggu berharga itu. 

Turis tersebut juga berdiri di depan patung seraya diabadikan oleh teman-temannya. Sementara itu, perempuan kedua yang mengenakan celana pendek hitam dan kaus putih nampak sedang berlutut di depan sosok tersebut, menirukan adegan seks.

Menyusul tindakan mengejutkan tersebut, para pejabat lokal didesak untuk menindak sikap tidak hormat yang ditunjukkan oleh para turis nakal. 

"Florence adalah kota yang tidak membuat pengunjung menghormatinya. Manifestasi kekasaran dan ketidaksopanan yang terus-menerus ini terjadi karena setiap orang merasa berhak melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa mendapat hukuman," ujar Patrizia Asproni dari Confcultura, sebuah organisasi warisan budaya, melansir Mirror

 

Halaman:
1 2
      
