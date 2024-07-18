Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Penting ketika Memasak Memakai Bawang Putih

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |20:40 WIB
5 Tips Penting ketika Memasak Memakai Bawang Putih
Tips Penting ketika Memasak Memakai Bawang Putih (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

BAWANG putih bisa dibilang salah satu bintang utama dalam hal memasak. Baik itu sayuran tumis sederhana atau makanan berkuah yang kaya rasa, bawang putih punya peranan sangat penting.

Menambahkan bawang putih dalam masakan tidak hanya meningkatkan aroma dan rasa. Menurut pakar makanan, Anda bisa memanfaatkan rempah satu ini secara maksimal hanya jika  paham dengan tepat cara menggunakannya dalam memasak.

Makanya perlu tahu, beberapa tips penting ketika memasak menggunakan bawang putih. Dilansir dari NDTV Food, Kamis (18/7/2024) berikut ulasan singkat lima tipsnya.

1. Cuci dan kupas dengan benar: Mencuci bawang putih setelah dikupas atau dipotong kemungkinan malah akan menghilangkan rasa dan manfaatnya sampai di batas tertentu. Jadi, disarankan untuk merendam bawang putih utuh dalam air setidaknya setengah jam sebelum digunakan. Selain akan membersihkan, ini juga memudahkan Anda mengupas kulit luarnya dengan benar.

Bawang putih (Foto: Jcomp/Freepik)
Bawang putih (Foto: Jcomp/Freepik)

2. Potong dengan tepat: Tahukah Anda bahwa rasa dan tekstur suatu makanan sangat bergantung pada cara Anda memotong sayuran? Makanya penting untuk mengetahui cara memotong bawang putih yang benar sebelum ditambahkan ke masakan atau makanan.

Perhatikan betul, ada beberapa hidangan membutuhkan siung bawang putih yang dicincang halus, tapi ada beberapa masakan lain yang butuh bawang putih dicincang kasar, atau sekedar diiris. Sebagai informasi, hidangan berbahan dasar kuah paling tepat pakai pasta bawang putih untuk rasa, aroma, dan tekstur yang kental.

 

