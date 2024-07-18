Pempek Jadi Makanan Terenak, Intip Cara Membuatnya Versi Asmirandah

Pempek Jadi Makanan Terenak, Intip Cara Membuatnya Versi Asmirandah (Foto: Instagram)

Makanan khas Palembang, Sumatera Selatan, Pempek menjadi makanan terenak di dunia versi Taste Atlas. Makanan ini berhasil mengalahkan karage andalan Jepang (di posisi 23) dan hot pot khas China (di posisi 39).

Pempek berada di urutan ke-13 dari 100 makanan terenak di dunia versi Taste Atlas. Mengacu pada daftar Taste Atlas bertajuk '100 Best Dishes in the World' yang dipublish pada Kamis, 18 Juli 2024 melalui akun Instagram @tasteatlas.

Pempek Jadi Makanan Terenak, Intip Cara Membuatnya Versi Asmirandah (Foto: Freepik)

Bagaimana cara membuatnya?

Artis cantik Asmirandah memiliki resep khusus pempek. Kali ini yang dibuat adalah Pempek Sutra yang beberapa waktu lalu sempat viral.

Berbeda dari pempek tradisional, pempek sutra lebih praktis untuk dibuat karena bahan yang digunakan sangat sederhana dan proses pembuatannya yang mudah. Tekstur lembut dan kenyal pempek sutra yang dipadukan dengan kuah cuko (kuah khas pempek) dijamin bikin ketagihan.

Berikut bahan dan cara pembuatan pempek sutra versi Asmirandah seperti dikutip dari video Instagram @asmirandah:

Resep Pempek Sutra

Bahan pempek sutra:

600 gram putih telur

240 gram tepung tapioka

40 gram tepung terigu

7 siung bawang putih, ulek sampai halus

1 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

Daun bawang secukupnya