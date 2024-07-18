Resep Kue Lapis Mutiara, Bentuk dan Warnanya Menggugah Selera

RESEP kue hari ini adalah lapis mutiara yang bentuk menarik. Kue lapis ini memiliki warna yang berbeda dengan lainnya ungu dan pink.

Berikut resep dan cara membuat kue lapis mutiara seperti dilansir dari akun Cookpad Fand@, @fanda_29. Resep ini pun cukup untuk membuat 29 kue lapis mutiara.

Bahan-bahan

100 gr Sago Mutiara

200 gr tepung terigu

200 gr tepung tapioka

270 gr Gula pasir

2 bungkus santan instan @65ml

700 mililiter air

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh vanila extra (vanili bubuk)

Pewarna makanan sesuai selera

Cara Membuat

1. Masak air sebanyak 1 liter sampai mendidih lalu masukkan sagu mutiara, dan rebus dengan metode 5-30-7

2. Campurkan santan dan air kedalam panci lalu rebus sampai mendidih sambil di aduk agar santan tidak pecah

3. Setelah itu diamkan sampai air santan hangat, lalu campurkan gula pasir,garam dan vanili aduk rata

4. Di wadah terpisah campurkan tepung terigu dan tepung tapioka aduk rata

5. Tuang air santan sambil diaduk kemudian saring agar tidak ada yang menggumpal

6. Setelah itu bagi adonan menjadi 2 sama rata, yang satu beri pewarna ungu dan yang satu lagi beri pewarna putih

7. Setelah itu adonan yang putih dibagi menjadi dua bagian di tempat terpisah.

8. Untuk adonan putih, campukan sebagian ke sagu mutiara

9. Didihkan kukusan, dan cetakan yang dioles minyak tipis tipis, lalu tuang adonan ungu ke setiap cetakan 0,5 centong

10. Kukus kurang lebih 3 mnt dan lanjut tuang adonan sagu mutiara kukus lagi 3 menit lalu tuang lagi adonan putih kukus 3 menit

11. Terakhir tuang adonan ungu lalu kukus selama 15mnt, lakukan hingga selesai, angkat dinginkan baru bisa dilepas dari cetakan.

(Martin Bagya Kertiyasa)