HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Lapis Mutiara, Bentuk dan Warnanya Menggugah Selera

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |10:04 WIB
Resep Kue Lapis Mutiara, Bentuk dan Warnanya Menggugah Selera
Resep Kue Kue Lapis Mutiara. (Foto; Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah lapis mutiara yang bentuk menarik. Kue lapis ini memiliki warna yang berbeda dengan lainnya ungu dan pink.

Berikut resep dan cara membuat kue lapis mutiara seperti dilansir dari akun Cookpad Fand@, @fanda_29. Resep ini pun cukup untuk membuat 29 kue lapis mutiara.

Bahan-bahan
100 gr Sago Mutiara
200 gr tepung terigu
200 gr tepung tapioka
270 gr Gula pasir
2 bungkus santan instan @65ml
700 mililiter air
1/2 sendok teh garam
1/2 sendok teh vanila extra (vanili bubuk)
Pewarna makanan sesuai selera 

Cara Membuat
1. Masak air sebanyak 1 liter sampai mendidih lalu masukkan sagu mutiara, dan rebus dengan metode 5-30-7
2. Campurkan santan dan air kedalam panci lalu rebus sampai mendidih sambil di aduk agar santan tidak pecah
3. Setelah itu diamkan sampai air santan hangat, lalu campurkan gula pasir,garam dan vanili aduk rata
4. Di wadah terpisah campurkan tepung terigu dan tepung tapioka aduk rata
5. Tuang air santan sambil diaduk kemudian saring agar tidak ada yang menggumpal
6. Setelah itu bagi adonan menjadi 2 sama rata, yang satu beri pewarna ungu dan yang satu lagi beri pewarna putih
7. Setelah itu adonan yang putih dibagi menjadi dua bagian di tempat terpisah.
8. Untuk adonan putih, campukan sebagian ke sagu mutiara 
9. Didihkan kukusan, dan cetakan yang dioles minyak tipis tipis, lalu tuang adonan ungu ke setiap cetakan 0,5 centong 
10. Kukus kurang lebih 3 mnt dan lanjut tuang adonan sagu mutiara kukus lagi 3 menit lalu tuang lagi adonan putih kukus 3 menit 
11. Terakhir tuang adonan ungu lalu kukus selama 15mnt, lakukan hingga selesai, angkat dinginkan baru bisa dilepas dari cetakan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
