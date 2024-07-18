3 Potret Anggun Raisa Berbalut Mini Dress

GAYA visual penampilan dari Raisa memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Selain memiliki suara bagus, Raisa juga memiliki paras cantik yang membuat banyak orang jatuh hati.

Unggahan visual ibu satu anak ini pun selalu ditunggu-tunggu oleh netizen, sebab pesonanya selalu memikat para penggemarnya.

Seperti pada postingan terbarunya Raisa mengunggah foto saat dia pakai dress. Raisa pose duduk manis di sofa dengan gayanya yang elegan. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @raisa660, Kamis (18/7/2024)

1. Tampil elegan: Berpose duduk di sofa sambil menyilangkan kaki jenjangnya. Raisa menambahkan high heels sehingga penampilannya terlihat makin feminin.

"Geulis pisan," ujar @tdsr***