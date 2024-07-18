Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fashion Terbaru ala Pendukung Donlad Trump, Gunakan Perban di Telinga

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |16:24 WIB
Fashion Terbaru ala Pendukung Donlad Trump, Gunakan Perban di Telinga
Fashion Terbaru ala Pendukung Donlad Trump Gunakan Perban di Telinga
A
A
A

Ada pemandangan berbeda yang dilakukan oleh pendukung calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Mereka kompak menutupi kuping bagian kanan dengan perban atau kertas putih.

Seperti dikutip dari rnz, aksi yang dilakukan pendukung Trump merupakan bentuk solidaritas. Salah satu yang mengenakan kertas putih di telinga kanan yakni Delegasi Arizona Joe Neglia.

Delegasi Arizona Joe Neglia yang menggunakan penutup kuping berwarna putin di kanan (Foto: AFP)
Delegasi Arizona Joe Neglia yang menggunakan penutup kuping berwarna putin di kanan (Foto: AFP)

Ia menggunakan amplop putih terlipat yang ditempel di telinganya. Kepada CBS News, ia menyebut hal tersebut adalah tren mode terbaru.

"Saya akan segera melakukannya-semua orang di dunia akan segera mengenakan salah satu dari ini. Ini adalah hal terbaru," kata Neglia.

"Saya sedang merintis jalan baru dalam dunia mode di sini."

 

Halaman:
1 2
      
