Terinspirasi Pulau Misool di Papua, Scarf Ini Cocok Banget Dipakai Ke Pantai

LIBURAN ke pantai tentunya tidak bisa menggunakan pakaian yang bisa pakai di acara biasa. Apalagi bagi mereka yang memakai hijab, tentu tidak ingin salah gaya ketika ke pantai kan.

Tak perlu bingung, Anda bisa mencoba outfit warna-warna cerah, namun tetap memiliki unsur pantai melalui motif-motif nan cantik. Seperti pada koleksi scarf terbaru yang diluncurkan oleh jenama fashion Buttonscarves.

Melalui koleksi Misool Series, jenama terkenal Tanah Air satu ini meluncurkan serangkaian koleksi scarf dengan warna-warna cerah, salah satunya yakni warna viva magenta nan ekslusif.

Setiap koleksi terbaru scarf tersebut memiliki motif nan cantik berupa motif keindahan bawah laut seperti terumbu karang. Rupanya, CEO Buttonscarves, Linda Anggrea mengaku bahwa koleksi tersebut terinspirasi dari keindahan bawah laut Pulau Misool, yang ada di Papua Barat.

“Kita ingin celebrate summer dan karena itu kita keluarkan koleksi Misool yang namanya diambil dari Pulau Misool di Papua,” ujar Linda dalam jumpa pers di lokasi.

“Dan akhirnya kita mengeluarkan koleksi yang juga terinspirasi dari yang sangat berhubungan dengan laut. Nah, koleksi kita yang namanya misoil series ini terinspirasi dari keindahan terumbu karang, yang sekarang itu kan lagi banyak yang suka diving ya,” sambungnya.