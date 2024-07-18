Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Terinspirasi Pulau Misool di Papua, Scarf Ini Cocok Banget Dipakai Ke Pantai 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |12:02 WIB
Terinspirasi Pulau Misool di Papua, Scarf Ini Cocok Banget Dipakai Ke Pantai 
Koleksi Scraf Buttonscarves. (Foto: MPI)
A
A
A

LIBURAN ke pantai tentunya tidak bisa menggunakan pakaian yang bisa pakai di acara biasa. Apalagi bagi mereka yang memakai hijab, tentu tidak ingin salah gaya ketika ke pantai kan.

Tak perlu bingung, Anda bisa mencoba outfit warna-warna cerah, namun tetap memiliki unsur pantai melalui motif-motif nan cantik. Seperti pada koleksi scarf terbaru yang diluncurkan oleh jenama fashion Buttonscarves. 

Melalui koleksi Misool Series, jenama terkenal Tanah Air satu ini meluncurkan serangkaian koleksi scarf dengan warna-warna cerah, salah satunya yakni warna viva magenta nan ekslusif. 

Scarf

Setiap koleksi terbaru scarf tersebut memiliki motif nan cantik berupa motif keindahan bawah laut seperti terumbu karang. Rupanya, CEO Buttonscarves, Linda Anggrea mengaku bahwa koleksi tersebut terinspirasi dari keindahan bawah laut Pulau Misool, yang ada di Papua Barat. 

“Kita ingin celebrate summer dan karena itu kita keluarkan koleksi Misool yang namanya diambil dari Pulau Misool di Papua,” ujar Linda dalam jumpa pers di lokasi. 

“Dan akhirnya kita mengeluarkan koleksi yang juga terinspirasi dari yang sangat berhubungan dengan laut. Nah, koleksi kita yang namanya misoil series ini terinspirasi dari keindahan terumbu karang, yang sekarang itu kan lagi banyak yang suka diving ya,” sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/29/194/2569684/terinspirasi-tanaman-selama-pandemi-jenama-lokal-ini-ciptakan-scarf-motif-monstera-hingga-arboricola-WdbB8pF2yF.jpg
Terinspirasi Tanaman Selama Pandemi, Jenama Lokal Ini Ciptakan Scarf Motif Monstera hingga Arboricola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/25/194/2236074/viral-scarf-harga-rp10-juta-jadi-baju-kece-banget-YmS8XTaACF.jpg
Viral Scarf Harga Rp10 Juta Jadi Baju, Kece Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/29/194/1904147/scarf-unisex-ini-buat-anda-tampil-beda-saat-lebaran-motifnya-tak-bikin-pria-canggung-aJ4455lblp.jpg
Scarf Unisex Ini Buat Anda Tampil Beda saat Lebaran, Motifnya Tak Bikin Pria Canggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/27/194/1724981/4-tampilan-kreatif-dan-modis-kenakan-scarf-duTvifh4Cu.gif
4 Tampilan Kreatif dan Modis Kenakan Scarf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/194/1648257/lapisi-dengan-kain-cara-aman-menyetrika-scarf-berbahan-sutra-gsGliK0CEN.jpg
Lapisi dengan Kain, Cara Aman Menyetrika Scarf Berbahan Sutra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/194/1648249/tak-hanya-untuk-leher-scarf-bisa-dipadankan-dengan-tas-dan-gelang-tangan-iFEDiuxeqQ.jpg
Tak Hanya untuk Leher, Scarf Bisa Dipadankan dengan Tas dan Gelang Tangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement