Brand Hijabchic Sukses Dongkrak Penjualan Hingga 60% di Awal Tahun 2024 Berkat Shopee Live

Jakarta- Seiring dengan perkembangan zaman, industri fashion kian makin dilirik oleh para pebisnis, tidak terkecuali fashion muslim yang kini menjadi pasar yang geliatnya semakin menjanjikan. Saat ini, berbagai variasi produk muslim dengan model dan gaya terkini hadir untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan perempuan Indonesia.

Permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi peluang besar yang disambut oleh Nisa Pratiwi saat membangun bisnis brand lokalnya HijabChic pada tahun 2011.

Diawali dari bisnis rumahan dengan visi untuk menemani perjalanan hijrah setiap perempuan Indonesia, HijabChic mempunyai misi untuk menyediakan koleksi fashion Muslim yang berkualitas dan selalu update dengan tren.

Dalam perjalanannya, HijabChic memperluas jangkauannya dengan bergabung bersama Shopee dan berupaya membuka peluang lebih besar dengan memanfaatkan fitur Shopee Live dan Shopee Video.

Founder & CEO HijabChic, Nisa Pratiwi, mengatakan,produk yang dihadirkan oleh Hijabchic selalu di desain dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen kami yang ingin tampil modis namun tetap nyaman. Saat membangun brand lokal ini, kami menjual produk secara online melalui media sosial. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan dan popularitas, HijabChic mulai mengatur strategi dengan memanfaatkan platform Shopee di 2018.

Langkah ini membuka peluang lebih besar untuk menjangkau pelanggan kita di seluruh Indonesia. Bersama Shopee kami berhasil meningkatkan penjualan yang signifikan, khususnya saat menggunakan fitur Shopee Live. Kontribusi Shopee Live sangat besar bagi keseluruhan pendapatan Hijabchic, dimana hingga 60% total pendapatan di semester I tahun 2024 berasal dari penjualan di Shopee Live.”