Kenalan dengan Nanda Arsyinta, Vlogger Kecantikan yang Mirip Barbie

NANDA Arsyinta Marcheliend Hermiandy atau yang populer dengan sebutan Nanda Arsyinta, merupakan nama besar di dunia kecantikan. Memiliki paras seperti boneka Barbie, dia telah menjadi ikon bagi para penggemar kecantikan.

Perjalanan Nanda dimulai pada tahun 2010 saat ia bergabung dengan YouTube, namun baru pada tahun 2015 ia mulai menganggap serius perannya sebagai vlogger kecantikan. Awalnya dia hanya berbagi tips riasan sehari-hari, penampilannya yang segar dan bersinar dengan cepat menarik perhatian.

Rahasia kulit Nanda glowing adalah hasil dari trik kecantikannya, salah satunya skin cycling. Rutinitas unik ini melibatkan pergantian produk perawatan kulit yang berbeda setiap malam untuk memaksimalkan efektivitasnya.

“Saya bergantian antara pelembab, retinol, hidrasi ekstra, dan produk pengelupasan kulit. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu produk,” katanya seperti dilansir dari Highend.

Gaya Nanda pun mencerminkan kepribadiannya yang bahagia, dengan riasan yang terlihat segar, cerah, dan awet muda. "Saya sangat suka tampilan Korea karena sederhana namun cerah," katanya.

Inti dari pendekatan Nanda terhadap kecantikan adalah keyakinan mendalam pada penerimaan diri dan merangkul individualitas setiap orang. Filosofinya sederhana namun mendalam: "Jadilah dirimu sendiri". Penekanan Nanda pada keaslian dan cinta diri mendorong penonton untuk merayakan kecantikan uniknya dan memancarkan kepercayaan diri dari dalam. Ini jelas bergema di antara 1,6 juta pengikutnya, yang menghargai pendekatan tulusnya.

Nanda menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendengarnya: kecantikan dan perawatan diri datang dari dalam. Pendekatan holistik terhadap kecantikan ini membedakannya dalam industri yang bergerak cepat.

“Bagi saya, kecantikan adalah menjaga diri sendiri, luar dan dalam. Ini bukan hanya tentang penggunaan produk perawatan kulit; Kita juga perlu menjaga diri dari dalam melalui pola hidup sehat. Itu termasuk makan dengan benar, tetap terhidrasi, dan mengonsumsi vitamin,” sarannya.