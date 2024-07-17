Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bianca Censori Berani Pakai Outfit Vulgar ke Salon, Bakal Kena Hukuman Pidana?

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:30 WIB
Bianca Censori Berani Pakai Outfit Vulgar ke Salon, Bakal Kena Hukuman Pidana?
Bianca Censori Tampil Vulgar ke Salon (Foto: Instagram @funseleb.id)
A
A
A

BIANCA Censori, istri rapper Kanye West, kembali menjadi sorotan media. Kali ini, bukan karena sensasi pernikahannya, melainkan karena penampilannya yang dianggap vulgar dan provokatif saat mengunjungi satu salon tanning di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Hasil jepretan paparazzi yang beredar,  menunjukkan Bianca mengenakan atasan berwarna nude yang menerawang saat menuju salon. Saking transparannya, baju tersebut hampir tidak menutupi tubuh-dada bagian atasnya.

Terlihat wanita yang berprofesi sebagai arsitek ini memadukan atasan yang sangat minim dan menerawang. Atasan tersebut dipadukan celana super pendek berwarna beige, dan camouflage hat.

Penampilan vulgarnya ini memicu spekulasi tentang potensi masalah hukum yang bisa menimpa Bianca. Pasalnya, di California diketahui jika sengaja memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup di depan umum dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak senonoh.

Foto: Instagram @funseleb.id
Foto: Instagram @funseleb.id

Jika terbukti bersalah, tindakan tersebut  bisa berakibat hukuman penjara hingga enam bulan penjara atau hukuman denda hingga USD1000 atau kurang lebih Rp16juta, dan bahkan didaftarkan sebagai pelaku kejahatan seksual selama setidaknya sepuluh tahun.

 

Halaman:
1 2
      
