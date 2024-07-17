Ramalan Zodiak 18 Juli 2024 untuk Libra dan Scorpio

RAMALAN zodiak 18 Juli 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Melansir New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi untuk para Libra dan Scorpio pada Kamis 18 Juli 2024.

Ramalan Zodiak Libra 18 Juli 2024

Berusahalah semaksimal mungkin untuk bersikap baik kepada seseorang yang, meski bukan teman dekat, namun sudah pasti merupakan kolega atau koneksi pribadi yang akan menguntungkan dirimu sendiri jika Anda berada di sisinya. Apa yang Anda lakukan untuk mereka sekarang, mereka akan dengan senang hati melakukannya untuk dirimu di masa depan, saat dirimu membutuhkan.

Ramalan Zodiak Scorpio 18 Juli 2024

Anda tidak akan mengubah keyakinan orang lain dengan bersikap tegas dan mengalahkan mereka dengan fakta dan angka. Argumen dirimu mungkin persuasif, tetapi bagaimana jika mereka memang tidak ingin diyakinkan? Cobalah menawarkan sesuatu yang valid, yang bisa ‘membeli’ support dari mereka.

(Rizky Pradita Ananda)