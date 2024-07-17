Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Selebgram Ditangkap Polisi Diduga Open BO dengan Tarif Rp10 Juta Sekali Kencan

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:19 WIB
Viral, Selebgram Ditangkap Polisi Diduga Open BO dengan Tarif Rp10 Juta Sekali Kencan
Viral, Selebgram Ditangkap Polisi Diduga Open BO dengan Tarif Rp10 Juta Sekali Kencan (Foto: medsos X)
A
A
A

VIRAL jagat maya digemparkan dengan penangkapan seorang selebgram oleh aparat Kepolisian. Penangkapan tersebut diduga dilakukan di sebuah hotel.

Dalam foto yang beredar, sang selebgram diketahui berada di dalam kamar. Salah satu foto terlihat sang selebgram yang menggunakan pakaian t-shirt ketat berwarna putih dan celana jeans high waist berwarna gelap.

"Viral! seorang selebgram asal Mak*s*a* ini ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang Open BO dengan tarif Rp10 juta," tulis akun @Kegoblogan.Unfaedah di X.

Viral, Selebgram Ditangkap Polisi Diduga Open BO Rp10 Juta sekali kencan (Foto: X)
Viral, Selebgram Ditangkap Polisi Diduga Open BO Rp10 Juta sekali kencan (Foto: X)

Selebgram tersebut diketahui berinisial ER (23). Polisi mengatakan, ER mematok tarif hingga Rp10 juta untuk sekali kencan.

Halaman:
1 2
      
