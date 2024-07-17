Viral, Selebgram Ditangkap Polisi Diduga Open BO dengan Tarif Rp10 Juta Sekali Kencan

VIRAL jagat maya digemparkan dengan penangkapan seorang selebgram oleh aparat Kepolisian. Penangkapan tersebut diduga dilakukan di sebuah hotel.

Dalam foto yang beredar, sang selebgram diketahui berada di dalam kamar. Salah satu foto terlihat sang selebgram yang menggunakan pakaian t-shirt ketat berwarna putih dan celana jeans high waist berwarna gelap.

"Viral! seorang selebgram asal Mak*s*a* ini ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang Open BO dengan tarif Rp10 juta," tulis akun @Kegoblogan.Unfaedah di X.

Selebgram tersebut diketahui berinisial ER (23). Polisi mengatakan, ER mematok tarif hingga Rp10 juta untuk sekali kencan.