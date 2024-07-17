6 Potret Atlet Lompat Galah Cantik Lene Retzius, Senyum Manisnya Bikin Kepincut

LENE Retzius merupakan seorang atlet lompat galah asal Norwegia. Ia adalah anggota dari kelompok Vaulter yang terkenal dengan usia 27 tahun.

Loncatan terbaik pribadinya adalah 4,50 meter, dicapai pada Mei 2018 di Oslo. Di dalam ruangan, ia mencatat 4,51 meter, diraih pada Agustus 2019 di Sandnes. Kedua prestasi ini merupakan rekor nasional Norwegia saat ini.



Selain sederet prestasinya tersebut, penampilan Lene memang kerap menarik perhatian. Berikut beberapa potretnya, seperti dilansir dari akun Instagram miliknya @leneretzius.

Pose dengan Bunga Matahari



Pada postingan Lene Retzius ini terlihat ia mengenakan jaket berwarna biru dongker yang memiliki 2 patch berwarna kuning dan merah di bagian dada kiri dan kanannya. Ia berpose sambil membawa beberapa bunga matahari di tangannya.

Pose Bersandar di Pagar



Postingan ini memperlihatkan Lene tengah mengenakan tanktop hitam dengan celana pendek yang berwarna sama. Lalu ia mengenakan tas ransel kecil berwarna putih dan kacamata hitam.

Gaya Sporty



Selanjutnya terlihat Lene sedang mengenakan sport bra berwarna pink ditambah celana pendek hitam. Lalu tampak ia sedang mengenakan sepatunya yang berwarna hijau neon.