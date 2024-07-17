Kolagen Tak Cuma dari Skincare, Tapi Bisa dari Minuman Juga Loh

KOLAGEN dalam bentuk minuman suplemen saat ini banyak diminati karena diyakini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan kulit. Kolagen adalah protein yang ditemukan dalam tubuh yang terjadi secara alami di jaringan ikat, tulang, otot, tendon, ligamen dan kulit.

Ahli kecantikan dr Prima Bachrul Alam menyebut, kolagen memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kulit membutuhkan kolagen untuk mempertahankan kelembapan, meningkatkan elastisitas, dan meminimalkan kerutan.

"Seiring bertambahnya usia, jumlah kolagen dalam tubuh menurun. Beberapa literatur menyebutkan bahwa antara usia 25 dan 30 tahun, jumlah kolagen dalam tubuh menurun sekitar 1,5 persen setiap tahunnya," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Untuk menjaga kolagen dalam tubuh, kita pun disarankan menggunakan suplemen atau minuman yang mengandung kolagen. "Suplemen bubuk paling baik karena mampu menghasilkan kolagen paling kuat," kata dr Prima.

Sementara itu, Founder brand produk MS GLOW, Shandy Purnamasari mengatakan, pihaknya ingin mengedukasi masyarakat bahwa skin care atau perawatan kulit bukan sekedar produk di wajah, tapi juga perawatan dari dalam. Salah satu cara menjaga kulit wajah dan tubuh tetap sehat dan prima adalah dengan menggunakan suplemen kolagen.

Menurutnya, kolagen pun banyaknya memberikan manfaat diantaranya dapat menunjang elastisitas dan kelembapan kulit serta memperbaiki tekstur kulit sehingga membuat kita tampak awet muda.

(Martin Bagya Kertiyasa)