BEAUTY

Tips Mengaplikasikan Loose Powder yang Tepat

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |11:30 WIB
Tips Mengaplikasikan Loose Powder yang Tepat
Tips Mengaplikasikan Loose Powder yang Tepat (Foto: Dok Soulyu)
A
A
A

Memakai loose powder memerlukan teknik yang benar agar hasilnya lebih bagus. Meski terlihat mudah, perlu ketelitian untuk mengaplikasikannya.

Loose powder merupakan salah satu produk makeup yang sering digunakan untuk memberikan hasil kulit yang matte dan membantu makeup bertahan lebih lama. 

Jika sembarangan mengaplikasikan loose powder, wajah akan terlihat terlalu putih dan bedak yang diaplikasikan tidak merata. Mengatasi hal tersebut, ada beberapa tips menggunakan loose powder yang tepat:

1. Ambil Produk Secara Perlahan
Jika kalian menggunakan sponge atau puff, tekan perlahan alat tersebut ke dalam loose powder. Jika menggunakan brush, putar brush di dalam tutup loose powder untuk mengambil produk.
  
2. Aplikasi Bedak Pada Wajah
Dengan sponge atau puff, kalian dapat menekan secara perlahan produk ke wajah dengan gerakan menepuk-nepuk dan jangan digesek. Fokuskan pada area yang mudah berminyak seperti dahi, hidung, dan dagu atau area T-zone. Jika kalian menggunakan brush, kalian dapat ketuk-ketuk brush untuk menghilangkan produk berlebih, lalu sapukan secara lembut ke seluruh wajah dengan gerakan yang memutar.



      
