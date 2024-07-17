Ini 4 Hal Penting yang Tidak Boleh Diabaikan Pengguna Serum

Buat Anda pengguna serum, ada sejumlah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Ini penting dilakukan agar serum yang digunakan dapat berfungsi dengan maksimal.

Penggunaan serum yang tepat dan efektif, membuat serum bisa bekerja dengan baik. Untuk lebih jelasnya, berikut hal penting yang tidak boleh diabaikan.

4 hal penting yang tidak boleh diabaikan pengguna serum pada wajah:

1. Tidak Menunggu Produk Lain Menyerap

Setelah membersihkan wajah dan menggunakan toner, tunggu beberapa saat hingga produk tersebut benar-benar menyerap di kulit sebelum mengaplikasikan serum. Hal ini bertujuan untuk memastikan serum dapat menyerap dengan baik ke dalam kulit.

2. Mengabaikan Kebutuhan Kulit

Menggunakan serum yang tidak sesuai dengan masalah kulit dapat menyebabkan iritasi atau tidak memberikan manfaat yang diinginkan. Pastikan serum yang digunakan sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit kalian.

3. Tidak Membersihkan Wajah Terlebih Dahulu

Sebelum mengaplikasikan serum, pastikan wajah kalian sudah bersih total. Mengaplikasikan serum pada kulit yang kotor bisa menyebabkan pori-pori kalian tersumbat dan mengurangi penyerapan serum.