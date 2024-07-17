Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini 4 Hal Penting yang Tidak Boleh Diabaikan Pengguna Serum

Rabu, 17 Juli 2024 |11:20 WIB
Ini 4 Hal Penting yang Tidak Boleh Diabaikan Pengguna Serum
Ini 4 Hal Penting yang Tidak Boleh Diabaikan Pengguna Serum (Foto: Dok Soulyu)
A
A
A

Buat Anda pengguna serum, ada sejumlah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Ini penting dilakukan agar serum yang digunakan dapat berfungsi dengan maksimal.

Penggunaan serum yang tepat dan efektif, membuat serum bisa bekerja dengan baik. Untuk lebih jelasnya, berikut hal penting yang tidak boleh diabaikan.

4 hal penting yang tidak boleh diabaikan pengguna serum pada wajah:

1. Tidak Menunggu Produk Lain Menyerap
Setelah membersihkan wajah dan menggunakan toner, tunggu beberapa saat hingga produk tersebut benar-benar menyerap di kulit sebelum mengaplikasikan serum. Hal ini bertujuan untuk memastikan serum dapat menyerap dengan baik ke dalam kulit.

2. Mengabaikan Kebutuhan Kulit
Menggunakan serum yang tidak sesuai dengan masalah kulit dapat menyebabkan iritasi atau tidak memberikan manfaat yang diinginkan. Pastikan serum yang digunakan sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit kalian. 

3. Tidak Membersihkan Wajah Terlebih Dahulu
Sebelum mengaplikasikan serum, pastikan wajah kalian sudah bersih total. Mengaplikasikan serum pada kulit yang kotor bisa menyebabkan pori-pori kalian tersumbat dan mengurangi penyerapan serum.

 

