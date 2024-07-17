Tips Menghindari Sakit Perut dan Panas Dalam saat Makan Seblak Pedas ala Rafael Tan

KARIER Rafael Tan kian melejit usai dinobatkan menjadi duta seblak. Popularitasnya melonjak di media sosial, khususnya TikTok. Rafael berhasil membuat banyak orang penasaran dengan resep seblak yang dibagikannya. Namun, banyak yang menyadari bahwa seblak dapat menyebabkan beberapa orang mengalami sakit perut dan panas dalam.

Oleh karena itu, video viral Rafael tentang resep seblak ini memunculkan banyak pertanyaan tentang keamanan pencernaannya. Seblak dengan tingkat kepedasan yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan makanan pedas.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Rabu 17 Juli 2024, Rafael Tan membuka rahasianya tentang cara dia menghindari ketidaknyamanan pencernaan dalam menikmati seblak. Meskipun menjadi duta seblak, Rafael menegaskan bahwa dia tidak mengonsumsi seblak setiap hari.

"Mungkin orang-orang tuh nyangkanya kalau misalnya aku makan seblak tuh makan sampai habis gitu. Tapi kan kalau di konten itu kan maksudnya kayak cuma beberapa suap aja, itu pun juga enggak sampai habis dan banyak komenan juga yang kayak itu aman perut makan seblak tiap hari? Saya engak makan seblak tiap hari juga gitu ya. Pokoknya mah ya sekarang tahu takarannya aja gitu," kata Rafael.

Selain hanya mencicipi sebagian dari seblak yang telah dibuatnya, Rafael juga menyarankan untuk tidak mengonsumsi seblak yang terlalu pedas. Menurutnya, menikmati rasa pedas pada seblak seharusnya dalam takaran yang sewajarnya saja.

“Kalau misalnya seblak juga tidak harus yang pedas banget, asal ada pedas sedikit juga itu udah namanya seblak, kencur nya juga udah ada gitu,” tuturnya.

Untuk itu, Rafael menekankan pentingnya mengetahui batas tubuh masing-masing dalam menyesuaikan tingkat kepedasan saat menikmati seblak. Dia menyarankan untuk menurunkan level kepedasannya agar tidak terlalu pedas dan dapat menghindari timbulnya masalah kesehatan tubuh.