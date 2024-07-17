Tips Rafael Tan Jaga Kesehatan dan Bentuk Tubuhnya di Tengah Kesibukan sebagai Duta Seblak

RAFAEL Tan kini dikenal sebagai duta seblak setelah viral di media sosial. Dengan keviralannya tersebut, Rafael kini telah sibuk menjadi pengusaha seblak. Meskipun sibuk dengan aktivitas barunya, Rafael tetap menjaga kesehatan tubuhnya sekaligus mempertahankan bentuk badannya yang kekar dengan berbagai kebiasaan sehat.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Okezone pada Rabu 17 Juli 2024, Rafael berbagi beberapa tips dan kebiasaannya dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Ketika ditanya mengenai kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, Rafael menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalani pola hidup sehat.

"Ya harus konsisten aja sama olahraga gitu. Selain olahraga juga kita harus memperhatikan pola makannya, pola tidur, pola hidupnya juga harus diperhatikan. Jangan cuma musiman saja,” kata Rafael.

Menurutnya, menjaga konsistensi dalam menjalani pola hidup sehat adalah tantangan terbesar. Namun, dia percaya bahwa jika kita menjalani gaya hidup sehat dengan senang hati, konsistensi akan datang dengan sendirinya. Selain itu, Rafael juga menambahkan bahwa mengatasi rasa malas di awal merupakan tantangan besar lainnya.

“Biasanya kan semangatnya di awal doang, nah sebenarnya itu yang paling susah tuh mengawalinya. Kalau misalnya kita udah ngejalaninya udah happy, itu udah pasti bakal konsisten tuh. Jadi ketika malas-malas di awal tuh harus dilawan. Terus kalau udah konsisten, udah kelihatan hasilnya sedikit aja kita udah happy, kita pasti pengen lebih lagi,” katanya.

Namun, Rafael mengaku mulai jarang berolahraga setelah menjadi duta seblak. Padahal sebelumnya dia rajin melakukan olahraga di pusat kebugaran hampir setiap hari dengan satu hari istirahat, yaitu setiap Sabtu.

Konsistensi inilah yang dapat membuat Rafael memiliki tubuh kekar. Meski demikian, dia tetap berusaha untuk melakukan olahraga ringan secara rutin, seperti berjalan kaki atau jogging.

"Emang gara-gara seblak ini jadi jarang olahraga. Sebelum seblak mah aku ngegym hampir setiap hari, paling istirahat seminggu sekaliah hari Sabtu biasanya gitu. Kalau sekarang paling olahraga yang simpel-simpel, ya paling cuma jalan aja keliling komplek gitu daripada enggak olahraga sama sekali gitu ya. Jalan, jogging paling 10.000 langkah sehari," kata Rafael.