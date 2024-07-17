6 Tips Turunkan Demam Secara Alami di Rumah, Perhatikan Hal Ini!

CUACA ekstrem yang melanda beberapa wilayah Indonesia membuat orang lebih rentan terserang demam. Sebagian besar masyarakat mengalami demam akibat perubahan siklus, eskalasi suhu tubuh, maupun kondisi badan yang sedang tidak fit.

Sebagaimana diketahui, demam adalah salah satu cara tubuh melawan infeksi dan melindungi diri dari penyakit. Selain mengonsumsi obat-obatan, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan demam secara alami di rumah. Merangkum dari Times of India, Rabu (17/7/2024) berikut penjelasannya, yuk disimak!

1. Mandi

Cara mengurangi suhu tubuh paling mudah adalah dengan mandi menggunakan air hangat. Dengan berendam menggunakan air hangat maka akan membuat tubuh menjadi lebih nyaman. Selain itu hindari pula mandi menggunakan air dingin karena dapat memperburuk kondisi tubuh.

2. Membasuh Menggunakan Spons





Apabila Anda tidak ingin mandi, maka bisa membasuh tubuh menggunakan spons. Basuh area yang bersuhu tinggi seperti ketiak dan selangkangan dengan air dingin untuk menurunkan suhu tubuh. Anda juga bisa menempelkan kain lembab di dahi dan belakang leher.

3. Konsumsi Teh Jahe Panas

Mengonsumsi secangkir teh jahe panas juga dapat menurunkan suhu tubuh saat demam. Untuk membuat teh jahe, masukkan setengah sendok teh jahe cincang ke dalam satu cangkir gelas air matang. Saringlah teh jahe tersebut. Teh jahe siap untuk dikonsumsi.

4. Konsumsi Makanan Pedas

Mengonsumsi makan pedas sangat efektif ketika Anda demam. Anda bisa menaburkan cabai rawit ke bagian makanan. Kandungan yang ada dalam cabai adalah capsaicin yang mampu membuat seseorang berkeringat dan memperlancar peredaran darah.

5. Kaus Kaki Basah

Cobalah menggunakan kaus kaki basah saat demam. Cuci kaki dengan air hangat, lalu rendam kaus kaki dalam air dingin dan peras dan kenakan kaus kaki tersebut. Metode ini membantu menurunkan demam dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh.