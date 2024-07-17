Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wajah Wanita Ini Ditumbuhi Bulu Lebat Usai Pakai Skincare, Kok Bisa?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |21:01 WIB
Wajah Wanita Ini Ditumbuhi Bulu Lebat Usai Pakai Skincare, Kok Bisa?
Wajah wanita ini ditumbuhi bulu lebat usai gunakan skincare. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BARU-baru ini viral di media sosial seorang wanita yang memiliki wajah dengan bulu lebat di alis, kumis, dan sekitar wajahnya. Diduga, munculnya bulu halus di wajah itu karena penggunakan skincare dengan kandungan berbahaya.

Salah satu netizen mengunggah tangkapan layar seorang wanita sedang live TikTok. Pada tangkapan layar tersebut, terlihat perbedaan wajah wanita itu sebelum dan sesudah menggunakan skincare. Netizen pemilik akun X @labyrinthofher menduga, wanita tersebut menggunakan skincare dengan kandungan berbahaya, yakni steroid.

“Ada yang pernah liat live ini gak sih? Karena gue pernah konsumsi steroid untuk keperluan medis, gue ngalamin bulu di wajah melebat. Pas lewat live ini gue beraniin nanya: ‘Ini mengandung steroid kah kak?’,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya, seperti dikutip pada Rabu (17/7/2024).

Skincare

“Lalu apa? Komen gue dibisukan dan gak bisa komen selama live. Awalnya cuma mau make sure, sekarang malah curiga. Tolong yang punya kapasitas spread awareness plis,” tulisnya.

Akun tersebut mengatakan awalnya dia gak peduli. Namun dia merasa risih melihat bulu yang tumbuh di wajah wanita itu.

“Murni cuma mau make sure karena pernah ngalamin. Eh malah jadi geram karena komen gue sampe dimute,” tulisnya.

Postingan tersebut mendapat sudah dilihat lebih dari 1,8 juta akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
