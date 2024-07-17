Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pendaki Harap Bersabar, Gunung Semeru Masih Ditutup Meski Turun Status ke Waspada

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:01 WIB
Pendaki Harap Bersabar, Gunung Semeru Masih Ditutup Meski Turun Status ke Waspada
Gunung Semeru masih ditutup meski turun status jadi waspada (Foto: Instagram/@galeriduniaku_)
A
A
A

STATUS Gunung Semeru turun ke level waspada. Meski demikian, penurunan status itu belum berdampak pada pembukaan akses pendakian. 

Gunung Semeru sebelumnya diturunkan statusnya dari level III siaga menjadi level II waspada oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Keputusan ini diambil oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) selaku pengelola kawasan. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Septi Eka Wardhani, pihaknya harus mempersiapkan dahulu seluruh instrumen dan sarana prasarana, sebelum dibuka pendakian.

5 Larangan Ini Wajib Dihindari saat Mendaki Gunung Semeru

"Tapi kita harus mempersiapkan sebelum pendakian dibuka, beberapa harus kita matangkan sebelum pembukaan semeru. Contohnya kita harus mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana, kesediaan anggaran, maupun kesiapan SDM," ucap Septi Eka Wardhani, ditemui di Kantor BB-TNBTS, Malang, Rabu (17/7/2024).

Menurut Septi, jika sudah sangat lama mereka menutup jalur pendakian Gunung Semeru. Sehingga mereka harus membuat mekanisme pendakian yang baru, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pendakian.

 

Telusuri berita women lainnya
