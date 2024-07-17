Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ayah Bunda, Makan Telur dan Susu Bisa Bantu Cegah Anak Stunting Loh!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |22:40 WIB
Ayah Bunda, Makan Telur dan Susu Bisa Bantu Cegah Anak Stunting Loh!
Makan Telur dan Susu Bisa Bantu Cegah Stunting (Foto: Freepik)
A
A
A

MASALAH  stunting, masih jadi salah satu masalah utama kesehatan anak-anak  di Indonesia. Meski persentasenya turun dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen di 2022. Namun angka ini masih jauh dari target yakni 14 persen.

Salah satu upaya penting untuk bisa  menekan angka di atas, adalah pemahaman tiap orang tua akan asupan nutrisi anak. Dikatakan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan. Menurutnya, pemberian makanan tambahan berprotein seperti sumber protein seperti susu dan telur bisa  memberikan hasil positif terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.
 


"Jika mengacu pada studi-studi pemberian makanan tambahan pada target anak stunting, pemberian makanan tambahan bisa berupa sumber protein seperti susu dan telur,” kata Prof Ali.
 

anak minum susu

“Pemberian selama jangka waktu tertentu, bisa memberikan dampak positif terhadap status gizi anak," imbuhnya.  

Lebih lanjut, selain pemberian makanan berprotein, Prof. Ali menyampaikan bahwa peningkatan pengetahuan gizi bagi orang tua sangat dilakukan untuk mendukung upaya perbaikan status gizi. Menurutnya hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena punya peran penting.

 

