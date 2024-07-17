Ayah Bunda, Makan Telur dan Susu Bisa Bantu Cegah Anak Stunting Loh!

MASALAH stunting, masih jadi salah satu masalah utama kesehatan anak-anak di Indonesia. Meski persentasenya turun dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen di 2022. Namun angka ini masih jauh dari target yakni 14 persen.

Salah satu upaya penting untuk bisa menekan angka di atas, adalah pemahaman tiap orang tua akan asupan nutrisi anak. Dikatakan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan. Menurutnya, pemberian makanan tambahan berprotein seperti sumber protein seperti susu dan telur bisa memberikan hasil positif terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.





"Jika mengacu pada studi-studi pemberian makanan tambahan pada target anak stunting, pemberian makanan tambahan bisa berupa sumber protein seperti susu dan telur,” kata Prof Ali.



“Pemberian selama jangka waktu tertentu, bisa memberikan dampak positif terhadap status gizi anak," imbuhnya.



Lebih lanjut, selain pemberian makanan berprotein, Prof. Ali menyampaikan bahwa peningkatan pengetahuan gizi bagi orang tua sangat dilakukan untuk mendukung upaya perbaikan status gizi. Menurutnya hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena punya peran penting.