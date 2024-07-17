Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Potret Adik Sisca Kohl Jago Ngulek Bumbu saat Masak Bakwan Jagung, Netizen: Hebat Loh!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:30 WIB
Potret Adik Sisca Kohl Jago Ngulek Bumbu saat Masak Bakwan Jagung, Netizen: Hebat Loh!
Potret Adik Sisca Kohl Jago Ngulek Bumbu (Foto: Instagram @aliyyah.kohl. )




ADIK TikToker  terkenal Sisca Kohl, Aliyyah Kohl nampaknya mulai mengikuti jejak sang kakak sebagai konten kreator masakan. Sempat sering diajak Sisca memasak berbagai aneka menu, Aliyyah kini mulai pandai memasak sendiri.

Momen potret dirinya asyik memasak di rumah ini, dibagikan Aliyyah di akun Instagram-pribadinya, @aliyyah.kohl.  Gadis remaja ini membagikan momen tengah asyik memasak bakwan jagung yang jadi menu favoritnya.

“Yuk bikin bakwan jagung yang crispy seperti ini,” kata tulis Aliyyah.

Video tersebut memerlihatkan Aliyyah dengan pandai menyiapkan bahan-bahan untuk bakwan jagung ini. Mulai dari sayur-sayuran, jagung, tepung dan sebagainya. Aliyyah bahkan memotong-motong sendiri bahan-bahan tersebut. Nah yang menarik perhatian para netizen, alih-alih menghaluskan bumbu dengan blnder atau chopper.

Potret Adik Sisca Kohl Jago Ngulek Bumbu

Aliyyah memilih mengulek sendiri beberapa bumbu seperti bawang putih dan bawang merah menggunakan cobek dan ulekan batu hitam yang klasik dan sederhana.

 

