Alasan Kenapa Makanan Pedas Bikin Bahagia dan Ketagihan

BUKAN rahasia lagi bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan sangat menyukai cita rasa pedas. Bahkan bagi sebagian orang, yang namanya sambal, saus pedas, atau bahkan cabai rawit wajib ada di piring pada tiap sesi makan.

Makanan pedas bahkan bisa menjadi comfort food sebagian orang, biasanya terutama kaum wanita yang memang lebih kuat dengan cita rasa pedas dibandingkan pria. Menyantap makanan pedas, selain menawarkan sensasi seru juga membuat bahagia dan ketagihan.

Ya, ketagihan meski tahu menyantap makanan pedas bisa membuat tenggorokan sakit, sakit perut, hingga bibir atau area mulut menjadi panas.

Nah tahukah Anda, secara kandungan ternyata memang ada hubungannya antara makanan pedas dengan rasa ketagihan dan perasaan bahagia.

(Foto:Freepik)

Diungkap dr. Nadia Alaydrus lewat akun Instagram miliknya @nadialaydrus, Dokter Nadia menuturkan, efek ketagihan dari makanan pedas karena hidangan tersebut mengandung zat capsaicin yang memicu keluarnya hormon endorfin dari dalam tubuh.