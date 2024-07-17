Resep Kue Bolu Kukus Coklat Mekar, Jajanan Pasar nan Legendaris

RESEP kue hari ini adalah bolu kukus coklat mekar. Bolu kukus memang menjadi kue yang pasar, dan dijual di berbagai tempat.

Nah, berikut resep dan cara untuk membuat bolu kukus coklat mekar, seperti dilansir dari akun Cookpad Rima Parwati, @Rima_parwati. Resep ini pun bisa untuk membuat 10 pcs bolu kukus coklat mekar.

Bahan A

200 gram gula halus

1/4 vanilla bubuk

160 ml air atau susu agar lebih enak

2 butir telur

Bahan B

200 gram terigu

30 gram coklat bubuk

1/4 sendok teh garam

1 sendok teh baking powder

Bahan C

10 gram sp/cake emulsifier

Bahan D

Chocochips atau meses (opsional)

Cara Membuat

1. Mixer bahan A: gula halus, telur,vanilla bubuk dan air kurang lebih 5 menit

2. Masukan bahan B: terigu, coklat bubuk, garam, dan bp dengan mixer pakai speed rendah sampai tercampur merata

3. Masukan bahan C: sp, mixer kembali pakai speed tinggi kurang lebih 5 menit

4. Masukan bahan D: chocochips/meses, aduk merata lalu masukan adonan ke dalam cetakan satu persatu sampai adonan habis

5. Panaskan kukusan, jangan lupa bungkus tutup panci pakai kain agar air tidak menetes ke adonan, kukus adonan kurang lebih 15 menit

6. Tes tusuk kalau adonan tidak nempel tandanya sudah matang, angkat lalu sajikan.

