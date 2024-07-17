Gara-gara Outfit, Grup 2nd Chance Ngaku Pernah Tak PD di Atas Panggung

GRUP vokal asal Jakarta, 2nd Chance yang beranggotakan Febrian Ihsan, Caecilia Prayudi, dan Thomas Boly, bukan rahasia lagi merupakan grup vocal yang punya melodi merdu dan harmonisasi memukau.

Namun siapa sangka, di balik penampilan memukau runner up ajang X Factor Indonesia Season 3 ini mengaku pernah merasa tidak percaya diri ketika beraksi di atas panggung. Salah satu personel, Febrian mengungkapkan bahwa ia pernah minder ketika manggung, karena gaya fashion pilihan stylist yang tidak sesuai dengan karakter dirinya.

"Aku pernah beberapa kali merasa kurang percaya diri. Kadang-kadang pakaian yang menurut stylist bagus, enggak mencerminkan karakter kita juga. Jadi bawaannya aku gak percaya diri, makanya (berpakaian) memang harus disesuaikan sama karakternya gitu," ungkap Febrian kala diwawancara Okezone belum lama ini.

Caecilia, personel lainnya, menuturkan bahwa ia lebih memilih untuk berkomunikasi dengan stylist dan tim untuk memastikan bahwa pakaian yang dikenakannya sesuai dengan karakter dan preferensinya.

"Aku lebih ke komunikasiin juga sih. Kalau misalnya aku enggak mau, jadi sebelum baju ada di aku, aku bilang ada yang lain dong biar nantinya waktu kita tampil bisa tetap percaya diri," jelas Caecilia.