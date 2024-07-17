Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Seragam Mewah Timnas Gymnastic AS di Olimpiade Paris 2024, Bertabur 47.000 Kristal Swarovski!

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:25 WIB
Seragam Mewah Timnas Gymnastic AS di Olimpiade Paris 2024, Bertabur 47.000 Kristal Swarovski!
Seragam Mewah Timnas Gymnastic AS di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram @usagymnews)
A
A
A

PARA atlet gymnastic  timnas Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan diri untuk Olimpiade Paris 2024. Belum lama ini, timnas gymnastic AS sudah memperkenalkan kostum senam mewah yang dikenakan oleh para atletnya.

Tak main-main, kostum timnas kali ini kembali dirancang oleh GK Elite, brand terkemuka dunia untuk perlengkapan senam dan juga sekaligus mitra resmi USA Gymnastics.

Kostum ini nantinya akan dipakai oleh lima pesenam Gymnastic wanita AS, yaitu Simone Biles, Jordan Chiles, Jade Carey, Hezly Rivera, dan Suni Lee, di ajang olahraga terbesar dunia tersebut.

GK Elite, yang untuk kedua kalinya dipercaya menjadi penyedia resmi baju senam tim Olimpiade AS, menuangkan desain istimewa pada koleksi terbarunya ini. Terinspirasi oleh kota tuan rumah, Paris, baju senam ini memadukan keanggunan "high fashion" ala Parisian dengan kilauan memukau dan mewah.

(Foto: Instagram @gkelite)
(Foto: Instagram @gkelite)

Tidak hanya menarik perhatian karena desainnya, tetapi juga karena detail yang luar biasa. Pasalnya, dikutip dari Women’s Wear Daily, Rabu (17/7/2024) kostum timnas senam AS untuk Olimpiade Paris 2024 ini dibuat super mewah bertabur lebih dari 47000 kristal Swarovski, beberapa di antaranya bahkan dipasang dengan tangan di fasilitas produksi GK di Pennsylvania.

 

