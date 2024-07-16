CONTENT Creator Dillah Probokusumo memang menjadi angin segar bagi para pembuat konten lainnya. Dengan kepribadiannya yang ceria dan semangat berkreasi, dia pun menjadi salah satu content creator yang

Melansir Highend, Dillah tampil mengenakan cocktail dress off-the-shoulder berwarna putih yang terinspirasi desainer global Vivienne Westwood, dengan detail bubble rok, Dillah tampil memukau saat berjalan menuju lokasi syuting Probokusumo.

Rambut pirangnya, meski mencolok, tidak membedakannya dengan pencipta mode dan kecantikan lainnya. Apa yang membuat Dillah Proboksuma benar-benar istimewa adalah kreativitas DIY-nya dalam hal-hal yang ia sukai, seperti gaun yang dikenakannya.

Wanita berusia 24 tahun yang mengenakan gaun cantik buatannya sendiri ini dengan santai mengatakan bahwa dibutuhkan waktu kurang dari 48 jam untuk membuat sketsa, membeli bahan, dan menjahit. Keahlian menjahitnya yang luar biasa menghasilkan beragam pakaian unik yang menjadi salah satu daya tarik konten media sosialnya.

Dalam serial #SewingWithDillah, ia dengan cermat menjelaskan seluruh proses pemilihan dan pembelian bahan, proses pemotongan kain, dan langkah menjahit pakaian. sebuah proses kreatif yang jarang ditemukan di konten fashion dan kecantikan lainnya.

Pemenang Best Fashion and Beauty TikTok Awards 2023 ini merupakan bintang dunia media sosial dengan 1,9 juta pengikut di TikTok dan 197.000 pengikut di Instagram. Dillah mencontohkan peran ibunya yang melihat potensi dalam dirinya dan mendorongnya untuk membuat akun TikTok selama perjalanannya ke dunia digital.

“Saya memulai postingan dan merasa nyaman di sana. Saya merasa lingkungannya mendukung dan ternyata konten saya disukai penonton, jadi saya lanjutkan!” ucapnya.