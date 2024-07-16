Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenalan dengan Dillah Probokusumo, Pemenang Best Fashion and Beauty TikTok Awards

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:01 WIB
Kenalan dengan Dillah Probokusumo, Pemenang Best Fashion and Beauty TikTok Awards
Potret Seleb TikTok Dillah Probokusumo. (Foto: Highend)
A
A
A

CONTENT Creator Dillah Probokusumo memang menjadi angin segar bagi para pembuat konten lainnya. Dengan kepribadiannya yang ceria dan semangat berkreasi, dia pun menjadi salah satu content creator yang 

Melansir Highend, Dillah tampil mengenakan cocktail dress off-the-shoulder berwarna putih yang terinspirasi desainer global Vivienne Westwood, dengan detail bubble rok, Dillah tampil memukau saat berjalan menuju lokasi syuting Probokusumo.

Rambut pirangnya, meski mencolok, tidak membedakannya dengan pencipta mode dan kecantikan lainnya. Apa yang membuat Dillah Proboksuma benar-benar istimewa adalah kreativitas DIY-nya dalam hal-hal yang ia sukai, seperti gaun yang dikenakannya.

Wanita berusia 24 tahun yang mengenakan gaun cantik buatannya sendiri ini dengan santai mengatakan bahwa dibutuhkan waktu kurang dari 48 jam untuk membuat sketsa, membeli bahan, dan menjahit. Keahlian menjahitnya yang luar biasa menghasilkan beragam pakaian unik yang menjadi salah satu daya tarik konten media sosialnya.

Dillah Probokusumo

Dalam serial #SewingWithDillah, ia dengan cermat menjelaskan seluruh proses pemilihan dan pembelian bahan, proses pemotongan kain, dan langkah menjahit pakaian. sebuah proses kreatif yang jarang ditemukan di konten fashion dan kecantikan lainnya.

Pemenang Best Fashion and Beauty TikTok Awards 2023 ini merupakan bintang dunia media sosial dengan 1,9 juta pengikut di TikTok dan 197.000 pengikut di Instagram. Dillah mencontohkan peran ibunya yang melihat potensi dalam dirinya dan mendorongnya untuk membuat akun TikTok selama perjalanannya ke dunia digital.

“Saya memulai postingan dan merasa nyaman di sana. Saya merasa lingkungannya mendukung dan ternyata konten saya disukai penonton, jadi saya lanjutkan!” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/612/3055620/hightea_with_highend-Z7va_large.jpg
HighTea with HighEnd Manjakan Para Wanita lewat Glamorous Independence
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/612/2960890/high-tea-with-highend-and-navapark-usung-blossom-dan-blessings-PPHb5IwMQQ.jpg
High Tea with HighEnd and NavaPark Usung Blossom dan Blessings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916946/rizky-febian-ungkap-rahasia-suksesnya-usai-raih-penghargaan-the-alpha-under-40-E1z9HkAQYK.jpg
Rizky Febian Ungkap Rahasia Suksesnya usai Raih Penghargaan The Alpha Under 40
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916916/20-figur-inspirasional-yang-raih-penghargaan-the-alpha-under-40-higend-magazine-2023-vFELVpJLHD.jpg
20 Figur Inspirasional yang Raih Penghargaan The Alpha Under 40 HigEnd Magazine 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916896/maudy-ayunda-terpilih-jadi-sosok-inspirasional-di-the-alpha-under-40-aku-hanya-melakukan-yang-terbaik-fN5ef4IT9T.jpg
Maudy Ayunda Terpilih Jadi Sosok Inspirasional di The Alpha Under 40: Aku Hanya Melakukan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/612/2916857/the-alpha-under-40-masuk-tahun-ketiga-berharap-dapat-berikan-inspirasi-SzmcBqRwVA.jpg
The Alpha Under 40 Masuk Tahun Ketiga, Berharap Dapat Berikan Inspirasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement