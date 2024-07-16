Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Rekomendasi Nama Bayi Laki- Laki Pembawa Rezeki dalam Al-Quran 2 Kata

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:46 WIB
100 Rekomendasi Nama Bayi Laki- Laki Pembawa Rezeki dalam Al-Quran 2 Kata
Ilustrasi: 100 nama rekomendasi bayi laki-laki ( Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata yang bisa menjadi pilihan para orangtua. Terlebih bayi memang merupakan sebuah berkah

Apalagi, mengandung makna Al-Quran banyak digunakan oleh orangtua. Jadi tidak salahnya memilih nama yang berarti beruntung atau diberkati bagi anak Anda.

Berikut  100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata:

-Awalan A

1.            Abi Akhtar: Diberkati oleh tuhan dengan bintang yang beruntung

2.            Adi Aili: Diberkati cahaya terang dan bersinar

3.            Abdul Ghani: Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Kaya

4.            Abdurrazaq Athha:rezeki

5.            Atharrazka Ayman: keberuntungan rezeki yang bersih

6.            Aqiel Dzimar : Anak yang cerdas yang mudah mendapatkan kehormatan

7.            Arfathan Beryl : Kemenangan tinggi yang didapatkan dari kelembutan dan berharga seperti permata

8.            Arkanza Ghaffar : Pemaaf yang terhormat dan membawa kemuliaan

9.            Arrayan Taysir: Pohon berbau harum yang memudahkan segala urusan makhluk di sekitarnya

10.          Atthallah Chairil: Karunia Allah sebagai buah kebaikan yang ikhlas

11.          Azlan Syarahil: Lelaki muslim yang berjiwa pemimpin dan memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya

12.          Azzam Haidar: Lelaki bagaikan singa yang memiliki tekad tentang keabadian

Nama Bayi Laki-Laki Jawa

- 100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata awalan huruf B

13.          Badr Ghani : Bulan purnama yang indah dan berkembang

14.          Bahir Bathalun : Laki-laki menawan sebagai pejuang yang pemberani.

15.          Balhaqi Nukman : Balhaqi yang memperoleh anugrah kesempurnaan.

16.          Bari Abdul: Seorang hamba Allah yamg pandai dan mulia.

17.          Bari Abdul: Seorang hamba Allah yang pandai dan mulia

18.          Barra Malik: Seorang raja yang bersemangat untuk menang

19.          Bazla Danah: Laki-laki memiliki sikapnya yang bijaksana laksana batu mulia.

20.          Beryl Hamizan: Laki-laki yang laksana permata berharga memiliki kecerdasan serta arif dan saleh.

21.          Bilal Hasan: Orang yang berbicara dengan bijak, baik, penyembuh

22.          Billal Hafizh: Anak yang lahir karena rahmat Allah dan selalu bertanggung jawab

23.          Billal Hafizh : Rahmat Allah yang bertanggung jawab.

24.          Burhan Haytham: Buktikan, yang memiliki mata yang tajam, pertolongan

25.          Bustan Ibadir: Taman hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih.

-100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata awalan D

26. Dalil Farhat: Sosok Pemimpin Yang Ceria

27. Dalil Haq: Sosok Yang Menerima Petunjuk Dan Pedoman Dari Allah Swt

28. Dalilan Nashih: Bukti Dari Seseorang Yang Baik

29. Dalilun Akbar: Seorang Pemimpin Besar

30. Dary Muhadzib: Sosok Yang Arif Dan Memiliki Akhlak Terpuji

31. Dhamin Abdurrahman: Lelaki Yang Pemurah Dan Bertanggung Jawab

 

Halaman:
1 2
      
