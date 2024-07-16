ADA 100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata yang bisa menjadi pilihan para orangtua. Terlebih bayi memang merupakan sebuah berkah
Apalagi, mengandung makna Al-Quran banyak digunakan oleh orangtua. Jadi tidak salahnya memilih nama yang berarti beruntung atau diberkati bagi anak Anda.
Berikut 100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata:
-Awalan A
1. Abi Akhtar: Diberkati oleh tuhan dengan bintang yang beruntung
2. Adi Aili: Diberkati cahaya terang dan bersinar
3. Abdul Ghani: Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Kaya
4. Abdurrazaq Athha:rezeki
5. Atharrazka Ayman: keberuntungan rezeki yang bersih
6. Aqiel Dzimar : Anak yang cerdas yang mudah mendapatkan kehormatan
7. Arfathan Beryl : Kemenangan tinggi yang didapatkan dari kelembutan dan berharga seperti permata
8. Arkanza Ghaffar : Pemaaf yang terhormat dan membawa kemuliaan
9. Arrayan Taysir: Pohon berbau harum yang memudahkan segala urusan makhluk di sekitarnya
10. Atthallah Chairil: Karunia Allah sebagai buah kebaikan yang ikhlas
11. Azlan Syarahil: Lelaki muslim yang berjiwa pemimpin dan memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya
12. Azzam Haidar: Lelaki bagaikan singa yang memiliki tekad tentang keabadian
- 100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata awalan huruf B
13. Badr Ghani : Bulan purnama yang indah dan berkembang
14. Bahir Bathalun : Laki-laki menawan sebagai pejuang yang pemberani.
15. Balhaqi Nukman : Balhaqi yang memperoleh anugrah kesempurnaan.
16. Bari Abdul: Seorang hamba Allah yamg pandai dan mulia.
18. Barra Malik: Seorang raja yang bersemangat untuk menang
19. Bazla Danah: Laki-laki memiliki sikapnya yang bijaksana laksana batu mulia.
20. Beryl Hamizan: Laki-laki yang laksana permata berharga memiliki kecerdasan serta arif dan saleh.
21. Bilal Hasan: Orang yang berbicara dengan bijak, baik, penyembuh
22. Billal Hafizh: Anak yang lahir karena rahmat Allah dan selalu bertanggung jawab
24. Burhan Haytham: Buktikan, yang memiliki mata yang tajam, pertolongan
25. Bustan Ibadir: Taman hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih.
-100 rekomendasi nama bayi laki laki pembawa rezeki dalam Al-Quran 2 kata awalan D
26. Dalil Farhat: Sosok Pemimpin Yang Ceria
27. Dalil Haq: Sosok Yang Menerima Petunjuk Dan Pedoman Dari Allah Swt
28. Dalilan Nashih: Bukti Dari Seseorang Yang Baik
29. Dalilun Akbar: Seorang Pemimpin Besar
30. Dary Muhadzib: Sosok Yang Arif Dan Memiliki Akhlak Terpuji
31. Dhamin Abdurrahman: Lelaki Yang Pemurah Dan Bertanggung Jawab