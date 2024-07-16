Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Isi Hampers Souvenir Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |09:30 WIB
Intip Isi Hampers Souvenir Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant
Intip Isi Hampers Pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant (Foto: TikTok @sheikhmushir1)
A
A
A

PERNIKAHAN super megah Anant Ambani, putra bungsu orang terkaya di India dengan Radhika Merchant tidak hanya memanjakan tamu undangan spesial mereka seperti para politikus, pengusaha, dan selebriti, tetapi juga untuk masyarakat biasa dan para karyawan mereka.

Keluarga Ambani bahkan tak lupa memberikan cenderamata, goodie bag khusus yang dibagikan kepada masyarakat sekitar seiring kemeriahaan dan kebahagiaan pesta pernikahan Anant-Radhika.

isi goodie bag cendramata souvenir pernikahan ultra mewah Anant dan Radhika, yang dibagikan kepada masyarakat biasa tersebut baru-baru ini terungkap lewat salah satu video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @sheikhmushir1. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik ini, wanita tersebut menunjukkan souvenir yang ia terima dari pernikahan Anant dan Radhika.

Hampers Anant

Bingkisan istimewa atau gift hamper itu dikemas dalam kotak warna merah bara elegan dengan tulisan emas yang mencantumkan ucapan terima kasih dari Nita dan Mukesh Ambani, selaku pemilik Reliance Industries.

“12.7.2024 wedding,” tulis @sheikhmushir1 sebagai keterangan video yang sudah mendapat lebih dari 3,2 juta kali penayangan dan sekira 84 ribu like tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
